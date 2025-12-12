45 साल का वो एक्शन हीरो...जो अपने स्टंट के लिए हैं फेमस; तीन साल उम्र से ही शुरू कर दी थी ट्रेनिंग; अब हॉलीवुड में दमदार एंट्री

Advertisement
बॉलीवुड में अपने दमदार एक्शन के लिए मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल अब हॉलीवुड में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे. वह हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट फाइटर में धमाल मचाने वाले हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:51 PM IST
बॉलीवुड में अपने दमदार एक्शन के लिए मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल अब हॉलीवुड में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे. वह हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट फाइटर में धमाल मचाने वाले हैं. स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जामवाल की एंट्री तो पहले ही कन्फर्म हो गई थी, लेकिन अब अभिनेता का पहला लुक जारी किया गया है जिसमें उनका लुक देखने लायक है. हीरो वाली पर्सनैलिटी से इतर वह स्ट्रीट फाइटर में ऐसा रोल निभाने वाले हैं कि उन्हें देख आप भी दंग रह जाएंगे.

विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्ट्रीट फाइटर से अपना दमदार लुक शेयर किया है. फोटो में उनका अब तक का सबसे अलग लुक देखने को मिल रहा है. इसे शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा, "योद्धाओं की संगति में मैंने अपना कबीला ढूंढ लिया है."

एक्शन से भरपूर 'स्ट्रीट फाइटर' का टीजर

बता दें कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल का जन्म जम्मू में हुआ. विद्युत एक आर्मी किड हैं. ऐसे में वह देश के अलग-अलग हिस्सों में रहे हैं.  हम विद्युत जामवाल को एक निडर और साहसी कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन अभिनेता ने यहां तक ​​पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. स्टारडम में उनकी यात्रा 2011 में फोर्स के साथ शुरू हुई.

विद्युत जामवाल ने एक अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक समय बिताया है. लेकिन बॉलीवुड क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले एक्टर ने कलारीपयट्टू में महारत हासिल करने के बाद विभिन्न मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ली है. भारत के अलावा विद्युत 25 से भी ज्यादा देशों में अपने एक्शन शो कर चुके हैं, जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई है.

विद्युत जामवाल का मॉडलिंग करियर भी अच्छा रहा, जिसके बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया. विद्युत ने खुदा हाफिज, सनक, जंगली, थुप्पाक्की, बादशाहो और कई अन्य सहित 20 से अधिक फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है. कमांडो में उनके प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, जिससे उन्हें भारतीय ब्रूस ली का खिताब भी मिला.

अपने स्टंट खुद ककरते हैं विद्युत जामवाल 

विद्युत जामवाल अपने स्टंट खुद करने के लिए जाने जाते हैं. इसकी वजह यह है कि जामवाल बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और काफी फिट भी हैं. जब विद्युत जामवाल महज 3 साल के थे, तब उन्होंने केरल के एक आश्रम में कलारिपयट्टू सीखना शुरू कर दिया था. उन्होंने केरल में 11 साल तक कलारीपयट्टू सीखा.

अपनी छुट्टियों में विद्युत जामवाल आराम करना पसंद नहीं करते हैं. इस दौरान भी वह किसी ना किसी एक्शन में लगे रहते हैं. कभी पेड़ों पर चढ़ना, बर्फीले पानी में नहाना, जंगलों में बिना किसी सुविधा के रहना जैसे एडवंचर विद्युत अक्सर करते रहते हैं.

अपने बेहतरीन फिजीक और खतरनाक स्टंट्स के दम पर विद्युत जामवाल बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों को टक्कर देते हैं. अपने 43वें जन्मदिन पर भी जंगल से न्यूड तस्वीरें शेयर कर विद्युत जामवाल एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं. 

