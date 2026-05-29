Advertisement
trendingNow13232487
Hindi Newsबॉलीवुडएक्टर परमब्रत चटर्जी को राहत, चुनावी हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक; लेकिन 1 शर्त

एक्टर परमब्रत चटर्जी को राहत, चुनावी हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक; लेकिन 1 शर्त

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता परमब्रत चटर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें बड़ी राहत दी है. चटर्जी पर भड़काऊ बयान देने और साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 29, 2026, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्टर परमब्रत चटर्जी को राहत, चुनावी हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक; लेकिन 1 शर्त

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता परमब्रत चटर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें बड़ी राहत दी है. चटर्जी पर भड़काऊ बयान देने और साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. इस आदेश के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि मामले की जांच जारी रहेगी और परमब्रत चटर्जी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा.

 एक्टर परमब्रत चटर्जी को बड़ी राहत

पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गरियाहाट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला बढ़ने के बाद 27 मई को परमब्रत चटर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की. गर्मी की छुट्टियां चलने की वजह से इस मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच में हुई. जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान परमब्रत चटर्जी की तरफ से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पुलिस की एक जबरदस्ती कार्रवाई है. शिकायत में लगाए गए आरोपों से कोई गंभीर अपराध साबित नहीं होता. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने परमब्रत चटर्जी को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि अदालत ने कहा कि पुलिस अपनी जांच जारी रखेगी. हाईकोर्ट ने परमब्रत चटर्जी को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने कोलकाता पुलिस को अगली सुनवाई तक इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

यह एफआईआर वकील जॉयदीप सेन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि परमब्रत चटर्जी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिया था. इसी मामले में अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी का नाम भी सामने आया. उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन किया था.

स्वास्तिका मुखर्जी ने पुलिस के नोटिस का जवाब दिया और 23 मई को पूछताछ के लिए गरियाहाट पुलिस स्टेशन भी पहुंचीं, लेकिन परमब्रत चटर्जी पुलिस स्टेशन नहीं गए. उन्होंने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कानूनी राहत मांगी.

क्या है पूरा मामला?

इस पूरे विवाद के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. यह वीडियो भाजपा विधायक और अभिनेता रुद्रनील घोष द्वारा आयोजित एक बैठक का था. यह बैठक टेक्नीशियंस स्टूडियो में हुई थी और उसमें परमब्रत चटर्जी भी मौजूद थे.

वीडियो में परमब्रत चटर्जी बताते हैं कि कैसे उन्हें पूर्व राज्य मंत्री अरूप बिस्वास और उनके भाई स्वरूप बिस्वास के दबाव में पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार का समर्थन करना पड़ा था. अभिनेता ने कहा, ''उस समय मैंने अपने नवजात बच्चे का चेहरा देखकर और मन मारकर सब कुछ किया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था.''

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Parambrata Chatterjee

Trending news

भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
Monsoon
भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
amit shah
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
Rahul Gandhi
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
Pollution
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
Supreme Court
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम