/18 दिन के प्यार के लिए घर से भागी, मारता-पीटता था आमिर खान का भाई; इंटरफेथ मैरिज पर पछताईं सलमान खान की एक्ट्रेस

सलमान खान संग 'रेडी' फिल्म में नजर आईं एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर अपने इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं. बता दें कि एक्ट्रेस ने रेडी फिल्म में सलमान खान की 'चाची सास' का किरदार निभाया था. इसके अलावा भी वो कई कई एक पॉपुलर फिल्म और टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. अब हाल ही में 45 साल की एक्ट्रेस ने अपने जिंदगी से जुड़े कई दर्दनाक राज खोले हैं. ईवा ग्रोवर की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव वाली रही है. उन्होंने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान से भागकर शादी की थी, क्योंकि परिवार उनकी शादी के खिलाफ था. दूसरे धर्म में शादी करने के बाद ईवा ग्रोवर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पछतावा होने लगा. उन्होंने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे.
अब एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी को अब्यूसिव बताया है और कहा है कि उस शादी में उन्होंने काफी कुछ झेला. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि हैदर से मिले हुए सिर्फ 18 दिन ही हुए थे, और उतने वक्त में ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया था. लेकिन एक्ट्रेस ईवा की मां शादी के खिलाफ थीं क्योंकि ईवा हिंदू थीं और हैदर मुस्लिम. ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में भागकर शादी करने का फैसला कर लिया. लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया. ये शादी एक्ट्रेस के लिए खुशी नहीं, बल्कि एक टॉर्चर थी.
विक्की लालवानी के साथ हुए इस पॉडकास्ट में ईवा कहती हैं, 'हैदर बहुत गुस्से वाले थे. मैं तब 15-16 साल की थी और मुझ पर शादी का भूत सवार था. मैंने शादी के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखे. शादी और बच्चे करने मेरा सपना था. मैं शादी के बाद भी एक फिल्मी लाइफ सोच रही थी, लेकिन असलियत ऐसा बिल्कुल नहीं था.' ईवा ने कहा, मैं जब 27 साल की थी, तो मैंने हैदर से शादी की थी. मैंने बस उन्हें सिर्फ 18 दिन डेट किया था. लेकिन शादी के चौथे दिन मुझे समझ आ गया कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है. हैदर वो इंसान नहीं थे, जैसा मैंने 18 दिन की डेटिंग में सोचा था. पहले मैं कहती थी कि वो गलत थे, लेकिन अब मैं सारा दोष उन पर नहीं दे सकती.
ईवा ने आगे कहा, 'शायद शादी में मेरी गलती भी रही. वो दूसरे धर्म से थे. तब मैं अपने करियर के पीक पर थी. शादी के बाद मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई. मैंने गलत इंसान से शादी कर ली. वो बहुत गुस्सैल थे. मेरे साथ मारपीट करते थे. गाली गलौच करते थे. मैंने कभी अपने घर में किसी मर्द को ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था.'
अपने साथ हुए दर्दनाक पलों को याद कर एक्ट्रेस ने बताया कि मारपीट के बाद भी मैंने कुछ सालों तक शादी निभाई, ये सोचकर कि शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'शादी के चार साल मैंने ये सोच कर बच्चा किया कि शायद चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन नहीं हुईं. हमारे देश में कई लोग सोचते हैं कि बच्चा करने के बाद शादी बच जाएगी, लेकिन कई जगहों पर ये चीज काम नहीं करती है. बेटी के जन्म के एक महीने बाद चीजें और बद्दतर हो गईं. मैंने टेंशन में रहने लगी. उस वक्त मैं 'वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया' की शूटिंग कर रही थी. मेरे साथियों ने मेरा डिप्रेशन देखा. वो मेरे घर आए और मेरी मम्मी से बात की. उन्होंने कहा कि इसे इस रिश्ते बाहर निकलना होगा. उनके मोटिवेशन के बाद ही मैं हैदर को छोड़ पाई.'
ईवा ने बताया कि जब उन्होंने अपनी मां से बात की, तो उनकी मां ने उन्हें खुले दिल से अपना लिया. उन्होंने आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को भी याद किया और कहा कि वह बहुत अच्छे इंसान थे, जो उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और उनकी हालत देखकर भावुक हो जाते थे.