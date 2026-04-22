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Hindi Newsबॉलीवुडजब 8.5 महीने की प्रेग्नेंसी में शूट कर रही थीं नेहा धूपिया, YRF स्टूडियो में शुरू हो गया था लेबर पेन; एक्ट्रेस ने सुनाया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस

जब 8.5 महीने की प्रेग्नेंसी में शूट कर रही थीं नेहा धूपिया, YRF स्टूडियो में शुरू हो गया था लेबर पेन; एक्ट्रेस ने सुनाया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस

हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान काम को लेकर अपने अनुभव शेयर किया. उन्होंने अपने उस दौर को याद किया, जब वह प्रेग्नेंसी के आखिरी चरण में थीं और फिर भी लगातार काम कर रही थीं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:43 PM IST
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जब 8.5 महीने की प्रेग्नेंसी में शूट कर रही थीं नेहा धूपिया, YRF स्टूडियो में शुरू हो गया था लेबर पेन; एक्ट्रेस ने सुनाया चौंकाने वाला एक्सपीरियंस

फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के लिए मां बनना सिर्फ एक निजी अनुभव नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. खासकर तब, जब करियर और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना हो. इसी कड़ी में नेहा धूपिया ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान काम को लेकर अपने अनुभव को साझा किया है. दरअसल, हाल ही में नेहा धूपिया, परिणीति चोपड़ा के नए टॉक शो 'मॉम टॉक्स ' में नजर आईं. इस शो में सेलेब्स अपने पेरेंटिंग अनुभव साझा करते हैं. शो के दौरान नेहा ने अपनी प्रेग्नेंसी के समय का एक ऐसा अनुभव बताया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि वे अपने काम को लेकर इतनी समर्पित थीं कि प्रेग्नेंसी के आखिरी समय तक काम करती रहीं.

शूटिंग के दौरान शुरू हो गया था लेबर पेन

नेहा धूपिया ने कहा, ''मैंने करीब साढ़े आठ महीने की प्रेग्नेंसी तक काम किया. मैं चाहती थी कि मां बनने के बाद भी मेरा काम जारी रहे और मैं जल्द ही अपने प्रोफेशन में वापस लौट सकूं. मुझे शूटिंग के दौरान ही लेबर पेन शुरू हो गए थे. यह सब यशराज स्टूडियो में हुआ, जहां मैं काम कर रही थी. यह अनुभव मेरे लिए काफी अलग और यादगार रहा.''

शो में नेहा धूपिया ने कहा, ''एक कामकाजी मां के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाज की उम्मीदें होती हैं. मां बनने के बाद भी एक महिला को अपने सपनों और काम को जारी रखने का पूरा अधिकार है. मां बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जानी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. महिलाओं को खुद तय करना चाहिए कि वे अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती हैं.''

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नेहा धूपिया ने सुनाया प्रेग्नेंसी का किस्सा 

नेहा ने कहा, "मां बनने के बाद काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो यह संभव है. आज की महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और वे अपने फैसले खुद लेना जानती हैं. ऐसे में जरूरी है कि उन्हें समाज से भी पूरा सहयोग मिले, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने करियर और परिवार दोनों को संभाल सकें."

नेहा धूपिया की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 10 मई 2018 को अभिनेता अंगद बेदी से शादी की थी. कपल के दो बच्चे हैं, बेटी मेहर धूपिया बेदी और बेटा गुरिक सिंह धूपिया बेदी. नेहा अक्सर अपने बच्चों और परिवार के साथ बिताए गए पलों को सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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