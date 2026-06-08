/जब एक फैन की हरकत से डर गई थीं अनुष्का शंकर, सालों बाद सुनाई आपबीती; कहा-मैं तो घबरा गई थी

मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के प्रशंसकों की लिस्ट काफी लंबी है. हालांकि, कभी-कभी यही प्रशंसक मुसीबत की वजह भी बन जाते हैं. अपनी कला के साथ-साथ बेबाक विचारों के लिए भी पहचाने जाने वाली अनुष्का ने फैन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था, जिसकी वजह से वह काफी घबरा गई थीं. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रशंसक की हरकत से हुए मानसिक और भावनात्मक असर के बारे में खुलकर बात की थी. अनुष्का शंकर ने बताया था कि एक कार्यक्रम के बाद प्रशंसकों से मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति ने ऐसी हरकत कर दी, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उस घटना ने न केवल उन्हें असहज किया, बल्कि उनके पुराने भावनात्मक घावों को भी फिर से सामने ला दिया.