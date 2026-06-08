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जब एक फैन की हरकत से डर गई थीं अनुष्का शंकर, सालों बाद सुनाई आपबीती; कहा-मैं तो घबरा गई थी

मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के प्रशंसकों की लिस्ट काफी लंबी है. हालांकि, कभी-कभी यही प्रशंसक मुसीबत की वजह भी बन जाते हैं.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:05 PM IST
जब एक फैन की हरकत से डर गई थीं अनुष्का शंकर, सालों बाद सुनाई आपबीती; कहा-मैं तो घबरा गई थी

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