कपूर खानदान में ऋषि कपूर के जाने के बाद टूटी पुरानी परंपराएं? 45 की उम्र में रणबीर की बहन डेब्यू को तैयार; कभी पापा ने दी थी धमकी

Rishi-Neetu Kapoor Daughter Debut: कपूर खानदान को हिंदी सिनेमा का सबसे पुराना फिल्मी परिवार माना जाता है. पृथ्वीराज कपूर के समय से इस परिवार में एक अलग परंपरा चली आ रही थी. घर के पुरुष फिल्मों में काम करते थे, लेकिन महिलाओं को इससे दूर रखा जाता था. बेटियों से कहा जाता था कि वे शादी और घर संभालने पर ध्यान दें. इस नियम को कई सालों तक बिना सवाल माने निभाया गया. यही वजह है कि कपूर परिवार को एक डिसिप्लिन और परंपराओं का सम्मान करने वाला परिवार माना जाता था.

कपूर फैमिली के बेटे और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर को लोग एक मॉडर्न सोच वाला इंसान मानते थे, लेकिन परिवार की परंपराओं के मामले में वे काफी सख्त थे. उन्होंने कई इंटरव्यू में साफ कहा था कि वे अपनी बेटी को फिल्मों में काम करते नहीं देखना चाहते. उनका मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री महिलाओं के लिए आसान जगह नहीं है. कहा जाता है कि जब उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर ने एक्टिंग में आने की इच्छा जताई, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया. उस समय परिवार की इज्जत और पुरानी सोच को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी.

ऋषि कपूर के जाने के बाद बदली सोच

2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद कपूर परिवार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. ये बदलाव सिर्फ इमोशनली नहीं, बल्कि सोच और नजरिए में भी साफ दिखा. पहले जहां परिवार के नियम काफी सख्त माने जाते थे, वहीं अब माहौल पहले से ज्यादा खुला नजर आता है. रणबीर कपूर भी कई बार कह चुके हैं कि आज हर इंसान को अपनी पसंद से जिंदगी जीने का पूरा हक होना चाहिए. धीरे-धीरे नई पीढ़ी ने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए. ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि समय के साथ समझदारी और एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे डेवलप हुआ.

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45 की उम्र में डेब्यू करने जा रहीं रिद्धिमा कपूर

दरअसल, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी का इस उम्र में फिल्मों में आना लोगों के लिए थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन ये बदलते समय का सिग्नल भी देता है. वे जल्द ही ‘दादी की शादी’ फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ उनकी मां नीतू कपूर और कपिल शर्मा भी नजर आएंगे. फिल्म की कहानी रिश्तों, परिवार और जिंदगी में दूसरे मौके की अहमियत को आसान तरीके से दिखाती है. टीजर और गानों से साफ लगता है कि ये एक हल्की-फुल्की, दिल को छू लेने वाली और परिवार के साथ देखने लायक फिल्म होगी.

हमेशा लाइमलाइट से दूर रहीं रिद्धिमा

रिद्धिमा कपूर हमेशा फिल्मों से दूर रहीं. उनके परिवार के लगभग हर सदस्य का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा रिश्ता रहा है. राज कपूर, ऋषि कपूर, नीतू कपूर और रणबीर कपूर सभी बड़े नाम हैं. वहीं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी सुपरस्टार रही हैं. इसके बावजूद रिद्धिमा ने अलग रास्ता चुना और अपनी अलग पहचान बनाई. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन वे कभी अपने पिता ऋषि कपूर के सामने कह नहीं पाईं कि वे एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, जिसके पीछे की वजह खुद मां नीतू कपूर ने बताई थी.

हमेशा पिता से डरती थीं रिद्धिमा कपूर

रिद्धिमा ने अपने हमेशा अपने पिता के डर की वजह से खुदको फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर रखा. ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड’ में नीतू कपूर ने खुलासा करते हुए बताया, ‘रिद्धिमा ये जानते हुए बड़ी हुई कि अगर उसने कभी अपने पिता को बताया कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उसके पिता खुदको मार डालेंगे’. जबकि नीतू ने अपनी बेटी के टैलेंट को पहचाना. उन्होंने भी बताया कि रिद्धिमा ने अपने पिता की ऑब्जेक्शन की वजह से एक्टिंग में इंटरेस्ट होते हुए भी अलग प्रोफेशन चुना और अपना नाम बनाया और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहीं.

नई पीढ़ी का अलग है नजरिया

बदलते समय के साथ कपूर परिवार की नई पीढ़ी की सोच में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे लोग अब खुले माहौल में जीना पसंद करते हैं. उनके लिए अपनी खुशी और आजादी सबसे ज्यादा मायने रखती है. यही वजह है कि अब परिवार की महिलाएं भी अपने फैसले खुद लेने लगी हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. पहले जहां घर के नियम और परंपराएं ज्यादा अहम मानी जाती थीं, वहीं अब समझदारी और एक-दूसरे का साथ ज्यादा जरूरी हो गया है. ये बदलाव धीरे-धीरे लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है.

महिलाओं के लिए सोच में आया बदलाव

कपूर खानदान में महिलाओं को लेकर सोच अब काफी बदल चुकी है. पहले जहां लड़कियों को फिल्मों से दूर रखा जाता था, वहीं अब उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी है. करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने पहले ही एक्टिंग में बड़ा नाम बना लिया था. अब रिद्धिमा कपूर का डेब्यू यह दिखाता है कि उम्र या शादी किसी के सपनों को रोक नहीं सकती. आज महिलाएं अपनी मर्जी से कभी भी कैमरे के सामने आ सकती हैं. ये बदलाव सिर्फ कपूर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज में धीरे-धीरे साफ नजर आ रहा है.

परंपरा टूटी नहीं, बदली है

ये कहना ठीक नहीं होगा कि कपूर खानदान की परंपराएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं. असल में अब उनमें समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले फैसले समाज के डर और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर लिए जाते थे, लेकिन अब परिवार के लोग अपनी खुशी और पसंद को भी अहमियत दे रहे हैं. फिल्मों में काम करना अब इज्जत के खिलाफ नहीं माना जाता. नई पीढ़ी अपने तरीके से आगे बढ़ रही है. परिवार अपनी पुरानी विरासत को संभालते हुए नए जमाने के हिसाब से खुद को ढाल रहा है. यही संतुलन उनकी असली पहचान बनता जा रहा है.