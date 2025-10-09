'हर दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर रहता है...' इब्राहिम-पलक डेटिंग खबरों पर श्वेता तिवारी का दो टूक जवाब

Shweta Tiwari on Palak Affair: श्वेता तिवारी की बेटी पलक फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं.उनकी पहली फिल्म का तो बंटाधार हो गया लेकिन एक चीज है जो उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रहती है. वो है सैफ के बेटे इब्राहिम संग उनके लिंकअप की खबरें. ऐसे में श्वेता तिवारी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में पलक और इब्राहिम के अफेयर की खबरों को लेकर खुलकर बात की.

हर दूसरे लड़के के साथ...

एक्ट्रेल ने गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा- 'तो मुझे डर लगता है कि कही ऐसा नहीं हो कि अभी बची है ना. कभी कोई चीज गलत लिखे. लोग कितने ब्रूटली लिखते हैं. हर दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर रहता है. तो अब मेरे समझ नहीं आता कि वो कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या करेगी. कभी उसके चुभ ना जाए.'

फन फन में बोला आपने...

श्वेता ने कहा कि 'पलक मुझसे कहती है मॉम आपको तो पता है कि ना कि मैं इस लड़के को डेट कर रही हू्ं. मैंने कहा हूं...मैं भी डेट कर रहूं हूं..पता नहीं कब. उन्हीं से पूछना पड़ेगा. उसने पूछा कि आपको पता है मैं इसे डेट कर रही हूं? मैं मिली भी नहीं. ऐसा ये चलता रहता है मजाक में कहती है. कई बार अगर आपको कोई चीज परेशान करती है चो आप बोलते हो ना. फन फन में बोला आपने नोटिस किया.'

2022 में ऐसे दिखे थे साथ

पलक तिवारी और इब्राहिम अली के डेटिंग की खबरें साल 2022 में आने लगी थी. जब दोनों एक साथ पैपराजी के कैमरे में कैद हुए थे. हालांकि बाद में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बिजली बिजली फेम पलक ने कहा था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं. हम लोग बस साथ में बाहर गए और पैपराजी के कैमरे में कैद हो गए.बस इतना ही. हम लोग दोस्तों के ग्रुप के साथ थे. लेकिन, लोगों को लगा ऐसे. ये लोगों का नैरेटिव है जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है. बस इतना ही. हम लोग अच्छे दोस्ते है. वो एक अच्छा लड़का है. हम लोग बातें करते हैं.आपको बता दें, पलक तिवारी सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान में' नजर आई थीं. ये फिल्म सुपरफ्लॉप थी.