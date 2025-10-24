Advertisement
trendingNow12973827
Hindi Newsबॉलीवुड

'आज की रात' के कंपोजर सचिन सांघवी गिरफ्तार, महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप, 4 मिनट 46 सेकेंड के सॉन्ग से ला दी थी तबाही

'आज की रात' गाने को कंपोज करने वाले सचिन सांघवी कानूनी पचड़े में फंस गए है. इनके ऊपर महिला ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस कार्रवाई के चलते इन्हें गिरफ्तार किया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिव सांघवी
सचिव सांघवी

Sachin Sanghvi Arrested: 'स्त्री 2' में 'आज की रात' गाने में तमन्ना भाटिया ने ऐसे लटके झटके दिखाए कि हर कोई उनका दीवाना बन गया था. इस गाने को कंपोज करने वाले सचिव सांघवी मुसीबत में फंस गए हैं. सिंगर और कंपोजर के ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि सचिन ने उनसे म्यूजिक एलबम में काम देने और शादी करने का वादा किया था.महिला की इस शिकायत पर सिंगर और कंपोजर सचिन को पुलिस ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया.

महिला की उम्र 20 साल 

पीटीआई के मुताबिक इस महिला की उम्र 20 साल है. कहा जा रहा है कि सचिन ने इस महिला से बीते साल फरवरी में कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके किया था. पुलिस के मुताबिक सचिन ने महिला से एल्बम में काम देने का वादा किया था. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए. इस महिला से सचिन ने शादी का वादा किया था. जिसके बाद इस महिला को सचिन ने कई बार सेक्सुअल असॉल्ट मौके पर किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहना है सचिन के वकील का?

इस केस में सचिन सांघवी के वकील आदित्य मिठे है. उनका कहना है कि जो भी आरोप मेरे क्लाइंट के ऊपर लगे है वो बेबुनियाद है. इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे क्लाइंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं था. इसी वजह से तुरंत उन्हें बेल मिल गई. हम लोग इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे. हालांकि अभी तक सचिन ने इन आरोपों को लेकर कोई बयान या फिर सफाई नहीं दी है. वहीं सचिन के करीबी जिगर ने भी कोई बयान नहीं दिया. 

155 मिनट की वो धमाकेदार मूवी, बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के बाद OTT पर ले आई तबाही, 24 घंटे में सबको चबाकर बनी नंबर 1

वर्कफ्रंट

सचिन और जिगर की जोड़ी बॉलीवुड में काफी फेमस है. इन दोनों ने हाल ही में 'थामा' में काम किया. इसके अलावा 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' को कंपोज किया. जो कि बीते साल का सबसे सनसेशनल गाना था.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Sachin SanghviStree 2

Trending news

मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल