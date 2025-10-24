'आज की रात' के कंपोजर सचिन सांघवी गिरफ्तार, महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप, 4 मिनट 46 सेकेंड के सॉन्ग से ला दी थी तबाही

Sachin Sanghvi Arrested: 'स्त्री 2' में 'आज की रात' गाने में तमन्ना भाटिया ने ऐसे लटके झटके दिखाए कि हर कोई उनका दीवाना बन गया था. इस गाने को कंपोज करने वाले सचिव सांघवी मुसीबत में फंस गए हैं. सिंगर और कंपोजर के ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि सचिन ने उनसे म्यूजिक एलबम में काम देने और शादी करने का वादा किया था.महिला की इस शिकायत पर सिंगर और कंपोजर सचिन को पुलिस ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया.

महिला की उम्र 20 साल

पीटीआई के मुताबिक इस महिला की उम्र 20 साल है. कहा जा रहा है कि सचिन ने इस महिला से बीते साल फरवरी में कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके किया था. पुलिस के मुताबिक सचिन ने महिला से एल्बम में काम देने का वादा किया था. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए. इस महिला से सचिन ने शादी का वादा किया था. जिसके बाद इस महिला को सचिन ने कई बार सेक्सुअल असॉल्ट मौके पर किया.

क्या कहना है सचिन के वकील का?

इस केस में सचिन सांघवी के वकील आदित्य मिठे है. उनका कहना है कि जो भी आरोप मेरे क्लाइंट के ऊपर लगे है वो बेबुनियाद है. इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे क्लाइंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं था. इसी वजह से तुरंत उन्हें बेल मिल गई. हम लोग इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे. हालांकि अभी तक सचिन ने इन आरोपों को लेकर कोई बयान या फिर सफाई नहीं दी है. वहीं सचिन के करीबी जिगर ने भी कोई बयान नहीं दिया.

वर्कफ्रंट

सचिन और जिगर की जोड़ी बॉलीवुड में काफी फेमस है. इन दोनों ने हाल ही में 'थामा' में काम किया. इसके अलावा 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' को कंपोज किया. जो कि बीते साल का सबसे सनसेशनल गाना था.