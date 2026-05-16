'मैं एक्टिंग नहीं करूंगा', मीडिया के सामने फूटा एक्टर रवि मोहन का गुस्सा; पत्नी आरती और केनिशा पर लगाए आरोप

साउथ स्टार रवि मोहन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर पहली बार खुलकर मीडिया के सामने बात की. पहली पत्नी आरती रवि से तलाक और सिंगर केनिशा फ्रांसिस के साथ जुड़ रहे नाम के बीच रवि मोहन ने कई गंभीर आरोप लगाए.
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Ravi Mohan PC: तमिल एक्टर रवि मोहन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की. इस दौरान वह काफी इमोशनल भी हो गए. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब तक उनका पत्नी आरती रवि से तलाक नहीं हो जाता है तब तक वह एक्टिंग नहीं करेंगे.
साथ ही रवि ने अपनी पत्नी आरती रवि बल्कि सिंगर केनिशा फ्रांसिस पर हमला बोला. एक्टर रवि मोहन ने बिना नाम लिए एक 'तीन अक्षर वाली इडली एक्ट्रेस' पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, मैं अब ये सब झेल नहीं पा रहा हूं. मैं काफी समय से एक कैदी की तरह जी रहा हूं. अब सभी हदें पार हो गई है. मैं इन बातों पर कुछ भी बोलने से बच रहा था लेकिन लगता है अब समय आ गया है. लोगों को लगता है कि रवि मोहन एक सौम्य इंसान है लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा.'
एक्टर ने आगे कहा, 'जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता है. मैं एक्टिंग नहीं करूंगा. जब मेरा तलाक हो जाएगा. मेरी जिंदगी नार्मल हो जाएगी. जब यह साइबर बुलिंग बंद हो जाएगी. मैं वापस आ जाऊंगा. उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मेरी ज्यादातर फिल्में हिट गई हैं.'
रवि मोहन ने कहा, '3 अक्षरों वाली इ़़डली ऐक्ट्रेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. यह महिला पब्लिक में नारीवाद की बातें करती है. उन्होंने कई घरों को तोड़ा है. मैं बहुत कुछ बता सकता हूं. इतनी नहीं उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है. उन्हें बॉडीगार्ड के साथ स्कूल भेजा जा रहा है. यह शादी भी मेरी मर्जी के बिना हुई थी. अब मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं. यहां तक मैंने अपनी कलाई काट ली थी. इसके बावजूद मैं शूटिंग पर गया था.'
रवि का नाम सिंगर और स्पिरिचुअल हीलर कनिशा फ्रांसिस से जुड़ा था. दोनों को साथ में कुछ इवेंट्स पर साथ में देखा गया था. इस वजह से कनिशा को काफी ट्रोल किया गया था. कनिशा ने इंस्टाग्राम वीडियो पर इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि मैं शुरुआत में प्रोफेशनल मदद कर रही थी और बाद में दोस्त बन गए.
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