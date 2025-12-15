रजनीकांत की ‘जेलर 2’ में शामिल हुईं बॉलीवुड की ये हसीना, कहानी में आएगा एक बड़ा मोड़! साल 2026 में होगी ग्रैंड रिलीज

Rajinikanth Film Jailer 2 Update: रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ ने साल 2023 में सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था. फिल्म के पहले भाग के रिलीज के बाद से ही फैंस ‘जेलर 2’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि 14 अगस्त, 2026 को थिएटर में देखी जा सकती है. वहीं रजनीकांत की इस फिल्म को अब बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने ज्वाइन कर लिया है.
Film Jailer 2 Update: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’ उस साल की मात्र एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ही नहीं थी बल्कि सिनेमा का एक नया रुप था, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया. नेल्सन दिलीप कुमार की इस एक्शन और ड्रामा से भरपूर पेशकश ने साल 2023 के बॉक्स ऑफिस राज किया और लगभग 650-700 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं ‘जेलर’ की सक्सेस के बाद फैंस को फिल्म के दूसरे भाग से काफी उम्मीदें हैं, जिसके चलते फिल्म की टीम जोरों-शोरों से तैयारियों में लगी हुई है.
‘जेलर 2’ में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री
सुपरस्टार रजनीकांत की ‘जेलर 2’ में अब एक और नया नाम जुड़ गया है. जी हां! इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के पार्ट 2 में बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस विद्या बालन की एंट्री हो गई है. खबरों के मुताबिक, फिल्म ‘जेलर 2’ की कहानी और ऑफर किए गए अपने किरदार से एक्ट्रेस काफी इंप्रेस हैं. वहीं बात करें उनके किरदार की तो वो फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएगा, जो कि कहानी में नया मोड़ लाने के साथ-साथ एक इमोशनल और जरूरी हिस्से को दिखाएगा.
अगस्त में हो सकती है रिलीज
खबरों के अनुसार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ की टीम इसे 14 अगस्त, 2026 में थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग में लगी हुई है, जिससे फिल्म को एक लॉन्ग हॉलीडे वीक पर रिलीज किया जा सके. लेकिन फिल्म की टीम से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि ये कब रिलीज होगी. मगर पिछले साल की रिलीज को देखते हुए लोग इसके अगस्त में रिलीज होने की अटकलें लगा रहे हैं. वहीं विद्या बालन की एंट्री से रजनीकांत की वापसी और नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जेलर 2' अब सिर्फ एक सीक्वल नहीं रह गई है, बल्कि इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है.
