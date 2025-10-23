Advertisement
trendingNow12972703
Hindi Newsबॉलीवुड

46 साल की ड्रामा क्वीन, फैंस को बताई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रैजेडी, कहा- 'सर्जरी के बाद टूटा मां बनने का सपना'

Rakhi Sawant: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच राखी ने एक दर्दनाक खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी और इस बात का उन्हें काफी दुख है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 23, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राखी सावंत
राखी सावंत

Rakhi Sawant: इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दुबई से भारत लौटने के बाद राखी ने दोबारा काम शुरू कर दिया है और हाल ही में उनका एक नया म्यूजिक वीडियो 'जरूरत' रिलीज हुआ है. इस गाने में राखी के साथ शाहबाज खान नजर आ रहे है और उनके बोल्ड अवतार ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस बार राखी सिर्फ अपने ग्लैमरस अदाओं के वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के दर्दनाक सच के लिए चर्चा में आ गई हैं. 

राखी सावंत ने किया चौंकाने वाला खुलासा 
दरअसल, राखी सावंत ने हाल ही में जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी सेहत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया. राखी ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा. उनके गर्भाशय में एक बड़ा सिस्ट पाया गया था, जिसके चलते उन्हें आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी. राखी ने बताया कि 'डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं मां बनी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है. मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना बड़ा सिस्ट है. एक दिन मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई. मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहीं मेरा ऑपरेशन हुआ.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'अब मैं मां नहीं बन सकती...'
इस खुलासे के दौरान राखी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है. राखी बोलीं कि डॉक्टर ने कहा कि अब मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं मानती हूं कि अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है. मैं बच्चा गोद लेने या सरोगेसी का रास्ता चुन सकती हूं.'

fallback

बता दें कि राखी सावंत हमेशा अपने बेबाक अंदाज और निडर बयान के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में साल 1997 की फिल्म ‘अग्निचक्र’ से डेब्यू किया था और इसके बाद ‘बिग बॉस’ जैसे लोकप्रिय रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाई. उनकी निजी जिंदगी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही. साल 2022 में उन्होंने आदिल खान दुर्रानी से शादी की थी, लेकिन जल्द ही रिश्ते में दरार आ गई और मामला विवादों तक पहुंच गया. आज राखी सावंत फिर से मजबूत होकर खड़ी हैं. अपनी बीमारी और दर्द को ताकत में बदलते हुए उन्होंने कहा 'मेरे अंदर जज्बा है और मैं फिर से जिंदगी को गले लगाऊंगी.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Rakhi Sawant

Trending news

उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो