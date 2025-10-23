46 साल की ड्रामा क्वीन, फैंस को बताई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रैजेडी, कहा- 'सर्जरी के बाद टूटा मां बनने का सपना'

Rakhi Sawant: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच राखी ने एक दर्दनाक खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी और इस बात का उन्हें काफी दुख है.
Rakhi Sawant: इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दुबई से भारत लौटने के बाद राखी ने दोबारा काम शुरू कर दिया है और हाल ही में उनका एक नया म्यूजिक वीडियो 'जरूरत' रिलीज हुआ है. इस गाने में राखी के साथ शाहबाज खान नजर आ रहे है और उनके बोल्ड अवतार ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस बार राखी सिर्फ अपने ग्लैमरस अदाओं के वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के दर्दनाक सच के लिए चर्चा में आ गई हैं.
राखी सावंत ने किया चौंकाने वाला खुलासा
दरअसल, राखी सावंत ने हाल ही में जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी सेहत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया. राखी ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा. उनके गर्भाशय में एक बड़ा सिस्ट पाया गया था, जिसके चलते उन्हें आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी. राखी ने बताया कि 'डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं मां बनी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है. मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना बड़ा सिस्ट है. एक दिन मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई. मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहीं मेरा ऑपरेशन हुआ.'
'अब मैं मां नहीं बन सकती...'
इस खुलासे के दौरान राखी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है. राखी बोलीं कि डॉक्टर ने कहा कि अब मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं मानती हूं कि अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है. मैं बच्चा गोद लेने या सरोगेसी का रास्ता चुन सकती हूं.'
बता दें कि राखी सावंत हमेशा अपने बेबाक अंदाज और निडर बयान के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में साल 1997 की फिल्म ‘अग्निचक्र’ से डेब्यू किया था और इसके बाद ‘बिग बॉस’ जैसे लोकप्रिय रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाई. उनकी निजी जिंदगी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही. साल 2022 में उन्होंने आदिल खान दुर्रानी से शादी की थी, लेकिन जल्द ही रिश्ते में दरार आ गई और मामला विवादों तक पहुंच गया. आज राखी सावंत फिर से मजबूत होकर खड़ी हैं. अपनी बीमारी और दर्द को ताकत में बदलते हुए उन्होंने कहा 'मेरे अंदर जज्बा है और मैं फिर से जिंदगी को गले लगाऊंगी.'
