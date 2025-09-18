46 साल की उम्र में इस फेमस कॉमेडियन का निधन, सेट पर हो गए थे बेहोश, कमल हासन ने जताया शोक

Robo Shankar Death: तमिल एक्टर रोबो शंकर का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. एक दिन पहले ही वे सेट पर बेहोश हो गए थे. गुरुवार (18 सितंबर) को उनके निधन की जानकारी मिली है. एक्टर कमल हासन ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
Robo Shankar Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिसके बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. हाल ही में खबर सामने आई है कि तमिल इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन रोबो शंकर का 46 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक फिल्म के सेट पर बीते दिन एक्टर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
कल अस्पताल में किया गया था भर्ती
खबरों के मुताबिक, ब्लड प्रेशर कम होने के वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में एक्टर को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और आज सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ घंटे पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.
Tamil actor and comedian Robo Shankar passes away after being admitted in a critical condition two days ago, GEM Hospital confirms. twitter.com/YQOGr7b0sg
ANI (ANI) September 18, 2025
कमल हासन ने जताया दुख
एक्टर कमल हासन ने तमिल में रोबो शंकर को श्रद्धांजलि दी. कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा 'रोबो शंकर, रोबो सिर्फ एक निक नेम है. मेरी डिक्शनरी में तुम एक इंसान हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारा काम हो गया, तुम चले गए. मेरा काम अधूरा है. तुम कल हमारे लिए छोड़ गए. इसलिए, कल हमारा है.'
