क्या है कॉमेडियन रोबो शंकर की अचानक मौत के पीछे का सच? ऑर्गन फेलियर या कुछ और...

Robo Shankar Sudden Death Truth: तमिल फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले कॉमेडियन रोबो शंकर का अचानक निधन हो गया. कुछ साल पहले उन्हें पीलिया हुआ था, जिसके चलते उनका वजन काफी घट गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. ठीक होने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिर से फिल्मों और टीवी में काम शुरू किया. लेकिन मंगलवार को फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई.

उनका यूं अचानक निधन हर किसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. चेन्नई के दुरैपक्कम में वे फिल्म गॉडजिला की शूटिंग कर रहे थे. तभी अचानक उन्होंने खून की उल्टी की और वहीं सेट पर गिर पड़े. तुरंत ही उन्हें पेरुंगुडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उन्हें ICU में एडमिट करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया. हालांकि, सारी कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली.

क्या कहती है अस्पताल की रिपोर्ट?

अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 16 तारीख को रोबो शंकर को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से भर्ती कराया गया था. उनके पेट को गंभीर नुकसान हुआ था और उनकी हालत बहुत नाजुक थी. उन्हें लगातार ICU में रखा गया, लेकिन इलाज का असर नहीं हुआ. मंगलवार रात 9:05 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मातम परस गया.

आखिरी दर्शन और श्रद्धांजलि

उनका पार्थिव शरीर चेन्नई के वलासरवक्कम स्थित उनके घर लाया गया है. यहां लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई. उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. रोबो शंकर की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि टीवी शो और कॉमेडी मंच पर भी वे बेहद पसंद किए जाते थे. उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, जो उनको बेहद पसंद करते थे और उनकी मौत की खबर से दुखी हैं.

ரோபோ சங்கர்

ரோபோ புனைப்பெயர் தான்

என் அகராதியில் நீ மனிதன்

ஆதலால் என் தம்பி

போதலால் மட்டும் எனை விட்டு

நீங்கி விடுவாயா நீ?

உன் வேலை நீ போனாய்

என் வேலை தங்கிவிட்டேன்.

நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச்

சென்றதால்

நாளை நமதே. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 18, 2025

नेताओं और सितारों की मौजूदगी

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खुद आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा एक्टर धनुष समेत फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी पहुंचीं. वहीं, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और एक्टर कमल हासन ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया है. सभी ने उनके परिवार को इस मुश्किल समय में शक्ति देने की कामना की.

Probably the most iconic comedy scene in my films..

Without him, it wouldn't have been this memorable... Rest in peace, #RoboShankar.

Tamil cinema will definitely miss a talent like you... pic.twitter.com/LLIiVCw4SD — VISHNU VISHAL - VV (@TheVishnuVishal) September 18, 2025

अंतिम संस्कार की तैयारी

रोबो शंकर का अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे किया जाएगा. परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ ही बड़ी संख्या में उनके फैंस भी शामिल होंगे. तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने उनके जाने को अपूरणीय क्षति बताया है. कॉमेडी की दुनिया में अपनी खास शैली और अभिनय से जगह बनाने वाले रोबो शंकर अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे. उनकी हंसी और ऊर्जा हमेशा लोगों को याद आएगी.