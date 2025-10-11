कई महीनों से गायब पैप्स की चहेती 46 साल की ये हसीना, दुबई से करने जा रहीं इंडिया वापसी, तौलिया लपेटे शेयर किया वीडियो, लुक देख फैंस के उड़े होश

Rakhi Sawant Video: ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. इन दिनों राखी दुबई में हैं हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो में राखी ने बताया कि वो इंडिया वापस आ रही हैं.
Rakhi Sawant Video: एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत हमेशा से अपने बयानों और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हसीना अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जिसके वजह से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. हाल ही में राखी सावंत का एक नया लुक सामने आया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को एक गुड न्यूज दी है.
पैप्स की चहेती राखी सावंत ने वीडियो शेयर करते हुए फैंस को बताया कि वो दुबई से इंडिया वापस आ रही हैं. फैंस को जब इस बात का पता चला तब से उनकी खुशी सातवें आसमान पर हैं. वीडियो पर राखी के फैंस जमकर ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो में राखी का जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है.
'तौलिया बांधे शेयर किया वीडियो'
इस वीडियो में राखी सावंत सिर पर और बॉडी पर तौलिया लपेटे नजर आ रही हैं. पूरी वीडियो में राखी ने तौलिया बांध रखा है और इधर-उधर घूम रही हैं. इस लुक के साथ राखी ने ब्लैक कलर के शेड्स लगाए हुए हैं. राखी के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे है.
'भारत वापस आ रही हैं राखी'
वायरल हो रही वीडियो में राखी सावंत कहती हैं कि 'हैलो गॉय आखिरकार आपकी राखी सावंत वापस आ रही हैं इंडिया. दोस्तों में आपसे मिलने के लिए मर रही हूं और बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. तो आप लोग तैयार हैं. स्वागत नहीं करोगे हमारा. मैं इंडिया आकर ढेर सारा धमाल करूंगी और मैं रियलिटी शो 'बिग बॉस' में जा रही हूं. कितने लोग मुझे देखने का इंतजार कर रहे हैं.'
'पति पत्नी और वो' शो में राखी आएंगी नजर
बता दें कि राखी सावंत रियलिटी शो 'पति पत्नी और वो' में भी नजर आने वाली हैं. इस वक्त शो में अविका और मिलिंद की शादी चल रही है. इस शादी का हिस्सा बनने के लिए राखी सावंत भी आ रही हैं. शो में राखी अपने से छोटे अभिषेक कुमार के साथ फ्लर्ट करती नजर आएंगी. अभिषेक को देखकर राखी कहेगी उन्हें पति मिल गया है. वे लड़का उन्हें कुबूल है, कुबूल है. जिसके बाद शो में ईशा मालवीय का रिएक्शन देखने लायक होगा. अब राखी सावंत दुबई से वापस इंडिया आकर क्या धमाल करती हैं ये तो जल्द ही पता चलेगा.
