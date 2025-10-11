Advertisement
trendingNow12957408
Hindi Newsबॉलीवुड

कई महीनों से गायब पैप्स की चहेती 46 साल की ये हसीना, दुबई से करने जा रहीं इंडिया वापसी, तौलिया लपेटे शेयर किया वीडियो, लुक देख फैंस के उड़े होश

Rakhi Sawant Video: ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. इन दिनों राखी दुबई में हैं हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो में राखी ने बताया कि वो इंडिया वापस आ रही हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 11, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राखी वायरल वीडियो
राखी वायरल वीडियो

Rakhi Sawant Video: एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत हमेशा से अपने बयानों और वीडियो को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हसीना अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जिसके वजह से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. हाल ही में राखी सावंत का एक नया लुक सामने आया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को एक गुड न्यूज दी है. 

पैप्स की चहेती राखी सावंत ने वीडियो शेयर करते हुए फैंस को बताया कि वो दुबई से इंडिया वापस आ रही हैं. फैंस को जब इस बात का पता चला तब से उनकी खुशी सातवें आसमान पर हैं. वीडियो पर राखी के फैंस जमकर ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो में राखी का जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है. 

'तौलिया बांधे शेयर किया वीडियो'
इस वीडियो में राखी सावंत सिर पर और बॉडी पर तौलिया लपेटे नजर आ रही हैं. पूरी वीडियो में राखी ने तौलिया बांध रखा है और इधर-उधर घूम रही हैं. इस लुक के साथ राखी ने ब्लैक कलर के शेड्स लगाए हुए हैं. राखी के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'भारत वापस आ रही हैं राखी'
वायरल हो रही वीडियो में राखी सावंत कहती हैं कि 'हैलो गॉय आखिरकार आपकी राखी सावंत वापस आ रही हैं इंडिया. दोस्तों में आपसे मिलने के लिए मर रही हूं और बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. तो आप लोग तैयार हैं. स्वागत नहीं करोगे हमारा. मैं इंडिया आकर ढेर सारा धमाल करूंगी और मैं रियलिटी शो 'बिग बॉस' में जा रही हूं. कितने लोग मुझे देखने का इंतजार कर रहे हैं.'

'पति पत्नी और वो' शो में राखी आएंगी नजर  
बता दें कि राखी सावंत रियलिटी शो 'पति पत्नी और वो' में भी नजर आने वाली हैं. इस वक्त शो में अविका और मिलिंद की शादी चल रही है. इस शादी का हिस्सा बनने के लिए राखी सावंत भी आ रही हैं. शो में राखी अपने से छोटे अभिषेक कुमार के साथ फ्लर्ट करती नजर आएंगी. अभिषेक को देखकर राखी कहेगी उन्हें पति मिल गया है. वे लड़का उन्हें कुबूल है, कुबूल है. जिसके बाद शो में ईशा मालवीय का रिएक्शन देखने लायक होगा. अब राखी सावंत दुबई से वापस इंडिया आकर क्या धमाल करती हैं ये तो जल्द ही पता चलेगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Rakhi Sawant

Trending news

शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी