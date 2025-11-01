Advertisement
trendingNow12984288
Hindi Newsबॉलीवुड

'अब मैं खुद से प्यार करती हूं', 49 साल की हसीना ने 'कूल' बनने के लिए 6 महीने ली इंग्लिश क्लासेस, छोड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच

'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' पहचान बनाने वाली 49 साल की हसीना ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्से को शेयर किया. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपनी शक्ल-सूरत को लेकर कई बार असुरक्षा महसूस करती थीं. लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को स्वीकार करना और आत्मविश्वास से जीना सीखा.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 01, 2025, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शालिनी पासी
शालिनी पासी

Shalini Passi: 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' पहचान बनाने वाली शालिनी पासी आज कई लोगों के लिए आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं. अपने सादे स्वभाव, सौम्यता और ईमानदारी से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. लेकिन पर्दे पर दिखाई देने वाले इस आत्मविश्वास के पीछे एक ऐसा दौर भी रहा, जब शालिनी खुद से जूझ रही थी, अपनी शक्ल-सूरत से लेकर बोलने के तरीके तक.

खुद को 'कूल' दिखाने के दबाव में थी हसीना 
हाल ही में Humans of Bombay से बातचीत में शालिनी ने बेबाकी से बताया कि शो से पहले वो खुद को 'कूल' दिखाने के दबाव में थी. उन्होंने कहा, 'मैं कैमरे के सामने आने से पहले सोचती थी कि मुझे औरों की तरह मॉडर्न और स्मार्ट लगना होगा. स्लैंग बोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरा नेचर नहीं था.' शालिनी ने खुलासा किया कि वह कई सालों से इंग्लिश क्लासेस ले रही हैं, क्योंकि कभी उन्हें बोलने में झिझक होती थी. 'मैं हकलाती थी और शब्दों का उच्चारण मुश्किल लगता था. इसलिए मैंने सीखा, लेकिन अब समझ में आया कि कूल दिखने से ज्यादा जरूरी है रियल रहना. नाक बड़ी है, मुस्कुराती नहीं थी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्लास्टिक सर्जन ने बदल दी जिंदगी 
शालिनी ने बताया कि उन्हें अपनी नाक और मुस्कान को लेकर काफी असुरक्षा महसूस होती थी. उन्होंने कहा, 'मैं मुस्कुराने से बचती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी नाक बहुत बड़ी है. मुझे अपने दांतों को लेकर भी असहजता थी. लेकिन अब मैं समझती हूँ कि कैमरा वही दिखाता है, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं. अगर हम आत्मविश्वासी हैं, तो हर चीज खूबसूरत लगती है.' प्लास्टिक सर्जन की एक बात जिसने जिंदगी बदल दी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शालिनी ने शेयर किया इमोशनल किस्सा 
शालिनी ने एक इमोशनल किस्सा शेयर किया 'करीब 20 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी. उन्होंने कहा, ‘तुम्हारी नाक तुम्हारे दादाजी जैसी है, ये तुम्हारे चेहरे का कैरेक्टर है. मैं इसे बदल सकता हूं, लेकिन तब तुम वो नहीं रहोगी.’ वो शब्द शालिनी के दिल में उतर गए. उसी दिन उन्होंने सर्जरी का विचार छोड़ दिया. 'उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान मेरी विरासत है और अब मैं इसे गर्व से अपनाती हूं.'

आज शालिनी पासी सिर्फ एक टीवी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो समाज के ‘परफेक्ट दिखने’ के दबाव में खुद से दूर हो जाती हैं. उनका संदेश साफ है. 'रियल रहो, इम्परफेक्ट रहो, लेकिन खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ो.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shalini Passi

Trending news

महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी