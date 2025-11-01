'अब मैं खुद से प्यार करती हूं', 49 साल की हसीना ने 'कूल' बनने के लिए 6 महीने ली इंग्लिश क्लासेस, छोड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच

'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' पहचान बनाने वाली 49 साल की हसीना ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्से को शेयर किया. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपनी शक्ल-सूरत को लेकर कई बार असुरक्षा महसूस करती थीं. लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को स्वीकार करना और आत्मविश्वास से जीना सीखा.
Shalini Passi: 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' पहचान बनाने वाली शालिनी पासी आज कई लोगों के लिए आत्मविश्वास की मिसाल बन चुकी हैं. अपने सादे स्वभाव, सौम्यता और ईमानदारी से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. लेकिन पर्दे पर दिखाई देने वाले इस आत्मविश्वास के पीछे एक ऐसा दौर भी रहा, जब शालिनी खुद से जूझ रही थी, अपनी शक्ल-सूरत से लेकर बोलने के तरीके तक.
खुद को 'कूल' दिखाने के दबाव में थी हसीना
हाल ही में Humans of Bombay से बातचीत में शालिनी ने बेबाकी से बताया कि शो से पहले वो खुद को 'कूल' दिखाने के दबाव में थी. उन्होंने कहा, 'मैं कैमरे के सामने आने से पहले सोचती थी कि मुझे औरों की तरह मॉडर्न और स्मार्ट लगना होगा. स्लैंग बोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरा नेचर नहीं था.' शालिनी ने खुलासा किया कि वह कई सालों से इंग्लिश क्लासेस ले रही हैं, क्योंकि कभी उन्हें बोलने में झिझक होती थी. 'मैं हकलाती थी और शब्दों का उच्चारण मुश्किल लगता था. इसलिए मैंने सीखा, लेकिन अब समझ में आया कि कूल दिखने से ज्यादा जरूरी है रियल रहना. नाक बड़ी है, मुस्कुराती नहीं थी.'
प्लास्टिक सर्जन ने बदल दी जिंदगी
शालिनी ने बताया कि उन्हें अपनी नाक और मुस्कान को लेकर काफी असुरक्षा महसूस होती थी. उन्होंने कहा, 'मैं मुस्कुराने से बचती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी नाक बहुत बड़ी है. मुझे अपने दांतों को लेकर भी असहजता थी. लेकिन अब मैं समझती हूँ कि कैमरा वही दिखाता है, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं. अगर हम आत्मविश्वासी हैं, तो हर चीज खूबसूरत लगती है.' प्लास्टिक सर्जन की एक बात जिसने जिंदगी बदल दी.
शालिनी ने शेयर किया इमोशनल किस्सा
शालिनी ने एक इमोशनल किस्सा शेयर किया 'करीब 20 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी. उन्होंने कहा, ‘तुम्हारी नाक तुम्हारे दादाजी जैसी है, ये तुम्हारे चेहरे का कैरेक्टर है. मैं इसे बदल सकता हूं, लेकिन तब तुम वो नहीं रहोगी.’ वो शब्द शालिनी के दिल में उतर गए. उसी दिन उन्होंने सर्जरी का विचार छोड़ दिया. 'उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान मेरी विरासत है और अब मैं इसे गर्व से अपनाती हूं.'
आज शालिनी पासी सिर्फ एक टीवी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो समाज के ‘परफेक्ट दिखने’ के दबाव में खुद से दूर हो जाती हैं. उनका संदेश साफ है. 'रियल रहो, इम्परफेक्ट रहो, लेकिन खुद से प्यार करना कभी मत छोड़ो.'
