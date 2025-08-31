बॉलीवुड की इस हसीना ने ब्लॉकबस्टर से किया डेब्यू, फिर भी 25 साल से कर रहीं स्ट्रगल; बयां किया अपना दर्द

शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी ने साल 2001 में फिल्म ‘मोहब्बतें’से डेब्यू किया था. इस फिल्म की सफलता ने रातों-रात उन्हें स्टार बना दिया था. फिल्म के लिए शमिता को आईफा बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला था. लेकिन इसके बाद भी उनका करियर आज उस मुकाम पर नहीं है, जहां होना चाहिए था.ब्लॉकबस्टर के बाद ऐसा नहीं कि शमिता को इंडस्ट्री में काम नहीं मिला. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. उन्होंने इन फिल्मों में अपने काम से खूब फेम भी पाया. बावजूद इसके ये इंडस्ट्री में अपना सिक्का नहीं जमा पाई. शमिता बिग बॉस में भी नजर आई थीं.

एक्ट्रेस ने बयां किया अपना दर्द

अभी हाल ही में शमिता शेट्टी ने बताया किया कि अपने डेब्यू के तुरंत बाद उन्होंने चार फिल्मों की शूटिंग की थी. जिनमें संजय दत्त, चंद्रचूड़ सिंह और आर माधवन जैसे एक्टर्स थे. लेकिन उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हुई. उन्होंने पिंकविला को बताया कि इन सब की वजह से उनके करियर को एक अहम मोड़ पर रोक दिया. ह्गाल ही में आई उनकी फ़िल्म 'द टेनेंट' को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई बार देरी का सामना करने के बाद यह फ़िल्म बाद में कुछ ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हो पाई.

एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि स्पोर्टिंग एक्टर की तलाश में वह लगातार फिल्म निर्माताओं और कास्टिंग निर्देशकों से अभी भी कांटेक्ट करती रहती हैं. उन्होंने कहा, 'लोगों को यह बताने में कोई शर्म या बुराई नहीं है कि आप मौजूद हैं और काम करना चाहती हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव

शमिता शेट्टी ने आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और खूबसूरत लुक्स को लेकर फैंस के बीच छाई रहती हैं. एक्ट्रेस आज यानी 2 फरवरी को अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. शमिता शेट्टी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म से किया था. वह अपने अफेयर को लेकर भी अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं. बता दें कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद वह फिल्म ‘मेरे यार की शादी है’ में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई थीं. उनका ये गाना भी खूब सुपरहिट रहा था. इसके अलावा इमरान हाशमी के साथ फिल्म ‘जहर’ में भी उनके काम को काफी पसंद किया गया था. लेकिन इन फिल्मों के बाद एक्ट्रेस का करियर डगमगाने लगा. अपने करियर में आज 25 साल बाद भी लीड रोल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. शमिता आज 46 की उम्र में भी सिंगल हैं.