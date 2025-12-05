'कपड़े ऐसे हैं लड़के तो छेड़ेंगे ही...' जीनत अमान की ड्रेस को देखकर जब भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, सबके सामने लगा दी थी डांट

46 साल पुरानी फिल्म का एक सीन ऐसा है जिस पर जीनत अमान ने अब सवाल खड़े किए हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि मेरे कपड़ों को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्लास लगा दी थी. क्या ये ठीक है आपकी नजर में?
Zeenat Aman Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने एक साथ कई फिल्में की हैं. जिनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं. लेकिन, क्या आपको पता है एक बार बिग बी ने एक्ट्रेस को उनके कपड़े को लेकर ऐसी डांट लगाई थी कि वो शॉक्ड हो गई थीं.चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है.
46 साल पुरानी वो फिल्म...
ये बात 1979 में आई 'द ग्रेट गैम्बलर' है. इस फिल्म को रिलीज हुए 46 साल हो गए हैं. इस फिल्म में जीनत और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के किस्से को जीनत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. जीनत ने बताया कि एक सीन में कुछ लड़के उन्हें छेड़ते हैं. जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं. लेकिन,सीन में अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस तरह से कपड़े पहन रखे हैं तो लड़के ऐसा करते हैं.
अब बदल गया समाज
जीनत ने कहा कि 'उस वक्त ऐसा लगता था कि समाज के जो कठोर नियम है वो कभी नहीं बदलेंगे. अब ऐसा लगता है कि समाज में धीरे-धीरे बहुत कुछ बदल गया है. आज भी कुछ नैतिकता की ठेकेदारी करने वाले लोग मौजूद हैं. लेकिन, इतना जरूर है कि लोगों का सोचने समझने का तरीका बदल तो गया है.'
महिलाओं से पूछा सवाल
इसके बाद जीनत ने अपनी इसी पोस्ट में महिलाओं से एक सवाल पूछा. जीनत ने कहा कि आप ये क्लिप देखिए क्या आपको इंस्पेक्टर के ये कहने पर गुस्सा नहीं आया जब उसने कहा कि खुद ही बुलावा देती हो.
क्या लूजर है यार..
जीनत ने कहा कि 'जब मैंने इसी क्लिप को एक महिला को दिखाया तो उसने फिल्म के इस सीन पर इंस्पेक्टर को देखकर कहा कि क्या लूजर है यार.मुझे सुनते ही बहुत हंसी आ गई. आज मैं खुद पहले से ज्यादा व्यवहारिक सोच वाली हूं. मैं मानती हूं हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है. लेकिन, सच तो ये भी है कि दुनिया हमारी सोच पर नहीं चलती. कुछ कपड़े कुछ जगहों पर ज्यादा ठीक लगते हैं.'
