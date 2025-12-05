Advertisement
trendingNow13030292
Hindi Newsबॉलीवुड

'कपड़े ऐसे हैं लड़के तो छेड़ेंगे ही...' जीनत अमान की ड्रेस को देखकर जब भड़क गए थे अमिताभ बच्चन, सबके सामने लगा दी थी डांट

46 साल पुरानी फिल्म का एक सीन ऐसा है जिस पर जीनत  अमान ने अब सवाल खड़े किए हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि मेरे कपड़ों को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्लास लगा दी थी. क्या ये ठीक है आपकी नजर में?

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीनत अमान और अमिताभ बच्चन
जीनत अमान और अमिताभ बच्चन

Zeenat Aman Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने एक साथ कई फिल्में की हैं. जिनमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं. लेकिन, क्या आपको पता है एक बार बिग बी ने एक्ट्रेस को उनके कपड़े को लेकर ऐसी डांट लगाई थी कि वो शॉक्ड हो गई थीं.चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है.

46 साल पुरानी वो फिल्म...

ये बात 1979 में आई 'द ग्रेट गैम्बलर' है. इस फिल्म को रिलीज हुए 46 साल हो गए हैं. इस फिल्म में जीनत और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के किस्से को जीनत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. जीनत ने बताया कि एक सीन में कुछ लड़के उन्हें छेड़ते हैं. जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं. लेकिन,सीन में अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस तरह से कपड़े पहन रखे हैं तो लड़के ऐसा करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeenat Aman (@thezeenataman)

अब बदल गया समाज

जीनत ने कहा कि 'उस वक्त ऐसा लगता था कि समाज के जो कठोर नियम है वो कभी नहीं बदलेंगे. अब ऐसा लगता है कि समाज में धीरे-धीरे बहुत कुछ बदल गया है. आज भी कुछ नैतिकता की ठेकेदारी करने वाले लोग मौजूद हैं. लेकिन, इतना जरूर है कि लोगों का सोचने समझने का तरीका बदल तो गया है.'

महिलाओं से पूछा सवाल
इसके बाद जीनत ने अपनी इसी पोस्ट में महिलाओं से एक सवाल पूछा. जीनत ने कहा कि आप ये क्लिप देखिए क्या आपको इंस्पेक्टर के ये कहने पर गुस्सा नहीं आया जब उसने कहा कि खुद ही बुलावा देती हो.

इंडिगो क्राइसिस में फंसे राहुल वैद्य-निया शर्मा, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए खर्चे 4.20 लाख

 

क्या लूजर है यार..
जीनत ने कहा कि 'जब मैंने इसी क्लिप को एक महिला को दिखाया तो उसने फिल्म के इस सीन पर इंस्पेक्टर को देखकर कहा कि क्या लूजर है यार.मुझे सुनते ही बहुत हंसी आ गई. आज मैं खुद पहले से ज्यादा व्यवहारिक सोच वाली हूं. मैं मानती हूं हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है. लेकिन, सच तो ये भी है कि दुनिया हमारी सोच पर नहीं चलती. कुछ कपड़े कुछ जगहों पर ज्यादा ठीक लगते हैं.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Amitabh BachchanZeenat Aman

Trending news

भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा