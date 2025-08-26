'जल्दी तलाक हो जाएगा...' करण सिंह ग्रोवर की तीसरी बीवी बनने पर बिपाशा बसु को लोगों ने मारा था ताना, बोलीं- खराब रिश्तों की वजह से

बिपाशा और करण की शादी को 9 साल हो गए हैं. इतने साल के बाद एक्ट्रेस ने अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि शुरुआत में लोगों ने काफी ताने मारे.कई लोगों ने तो ये तक कहा कि करण की तीसरी शादी है जल्दी तलाक भी हो जाएगा.
Bipasha Basu Karan Singh Grover: बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को 9 साल हो गए हैं. इन दोनों ने साल 2016 में शादी की थी. दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उन्होंने करण से शादी का फैसला लिया था तो लोगों ने ये तक कह दिया था कि तलाक जल्दी हो जाएगा.
लोगों ने मारा था ताना
द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बिपाशा बसु ने कहा- 'इस वजह से मैं कभी परेशान नहीं हूं. हम दोनों ने भी इस पर बात की थी. मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है. किसी को कुछ भी कहना बहुत आसान होता है. कई लोगों ने कहा कि ये करण की तीसरी शादी है. नहीं चलेगा तलाक जल्दी हो जाएगा. मैं लोगों से यही कहती हूं कि किसी की कहानी जानने और उसके सफर को समझने के लिए आपको उसकी जगह खुद को रखना होगा. ये दुनिया इस तरह के लोगों से भरी हुई है. मुझे इस बात का शुक्र है कि मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हुआ हो लेकिन मैं इस तरह की कभी नहीं हुई.'
मैं बहुत खुशकिस्मत हूं
'मैं हमेशा ये यकीन करने वाली हैं और करण भी ऐसे ही हैं. मुझे तो लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं सिर्फ प्यार के लिए जीती हूं. कोई भी आदमी मुझे करण से ज्यादा ना तो इज्जत दे सकता था और ना ही प्यार. हो सकता है कि मैं शादी में उस चीज को ना तलाश रही हूं जो बाकी लोग ढूंढ रहे हों. मेरी अपनी एक चेकलिस्ट हैं. मुझे लगता है कि किसी को भी उसके पुराने खराब रिश्तों की वजह से जज नहीं करना चाहिए. मेरे भी रिश्ते खराब रहे हैं और मैं भी दो लोगों से शादी कर सकती थी. रिश्ता उतना ही गहरा हो सकता था. लेकिन, मैं कानूनी पचड़े में नहीं पड़ी. आप किसी को कागज के एक टुकड़े की वजह से दोषी नहीं ठहरा सकते हैं.'
