राखी सावंत-एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी विवाद पर कोर्ट का फैसला, खारिज की दर्ज FIR

Rakhi Sawant Ex Husband Adil: कई महीने दुबई में रहने के बाद कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत मुंबई लौट आई हैं. एक्ट्रेस के मुंबई आते ही उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.राखी ने एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 377 तहत FIR दर्ज कराई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट का फैसला

दरअसल, राखी सावंत ने एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी के खिलाफ ये एफआईआर तब दर्ज कराई थी जब दोनों के वैवाहिक रिश्ते के बीच विवाद हो गया था. अब इसी एफआईआर को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया है. राखी और एक्स हसबैंड आदिल ने इस पूरे मामले को आपस में सुलझा लिया है और एक्ट्रेस ने एफआईआर रद्द करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है. जिस वक्त ये सब हुआ दोनों कोर्ट में मौजूद थे.

रद्द की FIR

कोर्ट में जस्टिस जे मोहिते ने जब राखी सावंत से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है. पीठ ने सांवत के खिलाफ उनके पूर्व पति की व्हाट्सएप पर उनकी अश्लील तस्वीरें लीक करने के आरोप में एक और एफआईआर जो दर्ज थी उसे भी खारिज कर दिया है.

निकाह, तलाक और आरोप

राखी सावंत की लाइफ विवादों से भरी रही है. एक्ट्रेस ने साल 2023 में अचानक सोशल मीडिया पर कोर्ट मैरिज की तस्वीरें शेयर की थी और आदिल से निकाह की बात कबूली थी. शुरुआत में आदिल ने राखी को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं किया लेकिन बाद में मीडिया के सामने उसे बेगम फातिमा कहा था. कुछ महीने बाद ही राखी और आदिल के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं. एक्ट्रेस ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया. यहां तक कि आदिल को इन आरोपों के चलते जेल भी जाना पड़ा. इसके बाद राखी ने तलाक का केस दर्ज किया. जिसके बाद आदिल ने किसी और से निकाह कर लिया.