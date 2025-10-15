Advertisement
trendingNow12962896
Hindi Newsबॉलीवुड

राखी सावंत-एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी विवाद पर कोर्ट का फैसला, खारिज की दर्ज FIR

राखी सावंत ने जो पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. ये एफआईआर तब एक्ट्रेस ने दर्ज की थी जब वो आदिल की बीवी थीं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राखी सांवत और आदिल दुर्रानी
राखी सांवत और आदिल दुर्रानी

Rakhi Sawant Ex Husband Adil: कई महीने दुबई में रहने के बाद कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत मुंबई लौट आई हैं. एक्ट्रेस के मुंबई आते ही उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.राखी ने एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 377 तहत FIR दर्ज कराई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट का फैसला

दरअसल, राखी सावंत ने एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी के खिलाफ ये एफआईआर तब दर्ज कराई थी जब दोनों के वैवाहिक रिश्ते के बीच विवाद हो गया था. अब इसी एफआईआर को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया है.  राखी और एक्स हसबैंड आदिल ने इस पूरे मामले को आपस में सुलझा लिया है और एक्ट्रेस ने एफआईआर रद्द करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है. जिस वक्त ये सब हुआ दोनों कोर्ट में मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmy Ape (@filmyape)

 

रद्द की FIR

कोर्ट में जस्टिस जे मोहिते ने जब राखी सावंत से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है. पीठ ने सांवत के खिलाफ उनके पूर्व पति की व्हाट्सएप पर उनकी अश्लील तस्वीरें लीक करने के आरोप में एक और एफआईआर जो दर्ज थी उसे भी खारिज कर दिया है.

पंकज धीर के बाद एक और सितारे की मौत, नहीं रहीं मशहूर डांसर मधुमती, 87 साल की उम्र में तोड़ा दम, कभी हेलेन की कॉपी कहते थे लोग

 

निकाह, तलाक और आरोप
राखी सावंत की लाइफ विवादों से भरी रही है. एक्ट्रेस ने साल 2023 में अचानक सोशल मीडिया पर कोर्ट मैरिज की तस्वीरें शेयर की थी और आदिल से निकाह की बात कबूली थी. शुरुआत में आदिल ने राखी को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं किया लेकिन बाद में मीडिया के सामने उसे बेगम फातिमा कहा था. कुछ महीने बाद ही राखी और आदिल के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं. एक्ट्रेस ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया. यहां तक कि आदिल को इन आरोपों के चलते जेल भी जाना पड़ा. इसके बाद राखी ने तलाक का केस दर्ज किया. जिसके बाद आदिल ने किसी और से निकाह कर लिया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Rakhi SawantAdil Durrani

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता