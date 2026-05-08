'दलदल' में फंसे जयदीप अहलावत..., 'रोड रोलर' के नीचे आए राकेश वेदी; नई फिल्म का पोस्टर आउट

जयदीप अहलावत ने अपनी नई फिल्म 'दलदल' का फर्स्ट पोस्टर शेयर किया है. इसमें एक्टर को एक दलदल में फंसा हुआ दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर जयदीप का नया इंटेंस लुक सभी को बहुत पसंद आ रहा है.
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जयदीप अहलावत ने डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी के साथ अपनी नई फिल्म 'दलदल' का ऐलान किया. इसका पहला पोस्टर ऑनलाइन शेयर कर दिया है. पोस्टर में जयदीप को एक दलदल में फंसा हुआ दिखाया गया है, जो इस प्रोजेक्ट की कहानी की ओर इशारा कर रहा है. जयदीप अहलावत का नया इंटेंस लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है जो यह देखने के लिए बेताब हैं कि अब एक्टर और त्रिवेणी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर जयदीप अहलावत की 'दलदल' को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. जयदीप की आने वाली फिल्म 'दलदल' की रिलीज डेट की घोषण अभी तक नहीं की गई है.
इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए जयदीप ने लिखा, 'इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे' त्रिवेणी को जलसा, तुम्हारी सुलु और अनिल कपूर की सूबेदार जैसी फिल्मों-सीरीज के लिए जाना जाता है. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी मां बहन भी शामिल है, जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धरना दुर्गा ने अभिनय किया है. 'मां बहन' का निर्माण विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने किया है. इस फिल्म की घोषणा नेटफ्लिक्स की 2026 की स्लेट के खुलासे के दौरान की गई थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है.
उधर, राकेश बेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया और फिल्म के नाम का खुलासा किया. फिल्म का नाम ‘NH404’ होने वाला है. इस फिल्म में राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आएंगे. इसका निर्देशन भी सुरेश त्रिवेणी ने किया है. पोस्टर में राकेश बेदी एक रोड रोलर के नीचे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘अगर रोड रोलर देखो, तो लेफ्ट और राइट देखकर रोड क्रॉस करो.’ हालांकि अभी फिल्म की बाकी कास्ट और रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.
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