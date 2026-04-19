फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम... नहीं रहे T-series के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई, 70 की उम्र में छोड़ी दुनिया

Darshan Kumar Passes Away: टी-सीरीज से जुड़े एक दुखद खबर ने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर दिया है. मशहूर म्यूजिक कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली में निधन हो गया. उनके जाने की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. कई कलाकार और उनसे जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं. दर्शन कुमार भले ही लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन कंपनी के कामकाज में उनका अहम योगदान माना जाता था. उनके निधन से संगीत जगत को एक बड़ा झटका लगा है.

इस खबर की पुष्टि सिंगर मीका सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘अभी-अभी ये दिल तोड़ने वाली खबर मिली कि टी-सीरीज के मालिक दर्शन कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे. वो बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे. उन्होंने कई सिंगर्स को मौका दिया और नए टैलेंट को आगे बढ़ाया. माता रानी उनकी आत्मा को शांति दें. ओम शांति’. मीका सिंह के इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया. टी-सीरीज की शुरुआत साल 1983 में गुलशन कुमार ने की थी.

कौन थे दर्शन कुमार?

उनके बाद इस कंपनी को उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण कुमार ने आगे बढ़ाया. आज के समय में भूषण कुमार कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि परिवार के बाकी सदस्य भी अलग-अलग भूमिकाओं में जुड़े हुए हैं. उनकी बेटियां तुलसी कुमार और खुशाली कुमार सिंगिंग और एक्टिंग में एक्टिव हैं. इस पूरे परिवार ने मिलकर टी-सीरीज को देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बना दिया है, जिसका नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है. दर्शन कुमार भी इस सफर का अहम हिस्सा रहे. उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कंपनी को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

बॉक्स ऑफिस पर छाई अक्षय कुमार की फिल्म, 120 करोड़ी ‘भूत बंगला’ ने दूसरे दिन की तगड़ी कमाई, दुनिया भर में बज रहा डंका

लाइमलाइट से रहते थे दूर

खासतौर पर पंजाबी और रीजनल म्यूजिक को आगे बढ़ाने में उनका योगदान काफी अहम माना जाता है. कई नए सिंगर्स और कलाकारों को उन्होंने मौका दिया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली. हालांकि, वे लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन इंडस्ट्री के लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे और उनकी इज्जत करते थे. फिलहाल उनके निधन की वजह सामने नहीं आई है. परिवार की तरफ से भी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. साल 2025 में भक्ति गायक मनी लाडला ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जब वो अमृतसर में मिले थे.

बड़े भाई की हुई थी दर्दनाक मौत

उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, ‘लंबे समय बाद दर्शन कुमार जी से मुलाकात हुई. मेरे घर आने के लिए धन्यवाद’. इससे साफ होता है कि वो लोगों से जुड़े रहते थे, भले ही वो पब्लिक में ज्यादा एक्टिव नहीं थे. उनके बड़े भाई गुलशन कुमार की मौत भी काफी दर्दनाक रही थी. साल 1997 में मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. अब दर्शन कुमार के निधन से एक बार फिर इस परिवार पर दुखों का साया छा गया है. इंडस्ट्री के लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.