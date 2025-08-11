जब रिजेक्ट हो गई थी पासपोर्ट फोटो, Lust Story एक्ट्रेस ने बताई हैरान कर देने वाली वजह

एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पुरानी याद साझा की, जो उनके जीवन के एक खास दौर को दर्शाती है. साल 2004 में खिंचवाई गई उनकी एक पासपोर्ट फोटो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि वह फोटो में मुस्कुरा रही थीं और पासपोर्ट फोटो में मुस्कुराना नियमों के खिलाफ माना जाता है. इस फोटो को उन्होंने संभालकर रखा क्योंकि उस समय वह पहली बार अपने परिवार से दूर न्यूयॉर्क पढ़ाई करने जा रही थीं.

उन्होंने बताया कि उन्हें वहां स्कॉलरशिप मिली थी और उन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए थे ताकि बालों की देखभाल पर समय और पैसे बच सकें.

लस्ट स्टोरी एक्ट्रेस ने शेयर किया किस्सा

तिलोत्तमा ने पासपोर्ट फोटो को पोस्ट करते हुए अपना अनुभव लिखा, "2004 की बात है. यह पासपोर्ट फोटो इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मैं इसमें मुस्कुरा रही थी. फिर भी हमने इस फोटो को संभालकर रखा, क्योंकि मैं पहली बार घर छोड़कर न्यूयॉर्क पढ़ाई करने जा रही थी. मुझे वहां स्कॉलरशिप मिली थी. मैंने अपने बाल भी छोटे करवा लिए थे ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो सके."

उन्होंने आगे लिखा, "पासपोर्ट फोटो अपनी ही एक दुनिया होती है. ये सिर्फ समय के बीतने को नहीं दिखाती, बल्कि उस पल की घबराहट और एहसास को भी दिखाती है, जब कोई किसी दूर देश की यात्रा पर निकलने वाला होता है."

इस वजह से रिजेक्ट हुई फोटो

तिलोत्तमा ने कहा, "जब आप अपने परिवार में पहली बार विदेश पढ़ने जा रहे होते हैं, तो ढेर सारे दस्तावेजों की जरूरत होती है. ये एक्स्ट्रा फोटो उसी खास तैयारी का एक छोटा सा हिस्सा थीं. नॉस्टेल्जिया का एहसास ऐसा होता है जैसे कोई याद हो, लेकिन उसमें दर्द ना हो. हालांकि, इन यादों में ज्यादा देर तक खोए रहना आसान नहीं होता."

तिलोत्तमा शोम ने करियर की शुरुआत मीरा नायर की फिल्म 'मॉनसून वेडिंग' से की थी, जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया, जिनमें 'अ डेथ इन द गंज', 'लस्ट स्टोरीज 2', 'दिल्ली क्राइम', 'द नाइट मैनेजर' और 'पाताल लोक' शामिल हैं. इन सभी प्रोजेक्ट्स में उनके अभिनय की जमकर सराहना हुई.