'मुझे सैफ के कमरे में सोना अलाउ नहीं था...' बोलीं पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान, बोलीं- वो बचपन में विद्रोही थे

Soha Ali Khan on Saif Ali Khan: पटौदी खानदान का हिस्सा होने के बाद भी सोहा अली खान कभी ग्लैमर का ज्यादा हिस्सा नहीं रहीं. लेकिन, हाल ही में एक्ट्रेस ने दिए इंटरव्यू में अपने घर, करियर और भाई को लेकर कई बातें रिवील की.इसके साथ ही बताया कि कैसे बचपन में वो भले ही भाई के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई लेकिन उनका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग लगा.

9 साल रहे दूर

सोहा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे बचपन में वो और सैफ ज्यादा क्लोज नहीं थे. एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं और भाई एक दूसरे से 9 साल तक अलग रहे. जो कि बहुत लंबा वक्त होता है. जब मेरा जन्म हुआ तो वो पढ़ाई के लिए विदेश चले गए. जब वो वापिस आए तो फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया.उसके बाद मैं पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड चली गई. मुंबई जब मैं वापस आई तो हम दोनों ने एक साथ वक्त बिताना शुरू किया और फिर एक दूसरे के क्लोज आए.'

जो मन चाहे वो करता था

सोहा ने कहा कि 'मुझे कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूं. बड़े होने के बाद वो मुझे किसी रहस्य की तरह लगते थे. क्योंकि वो विंचेस्टर में पढ़ता था और केवल छुट्टियों में घर आता था. जो मन चाहे वो करता था.'

सैफ की आदतों से हमेशा दूर रखते थे

सोहा ने कहा कि 'मुझे मेरे पेरेंट्स सैफ की आदतों से हमेशा दूर रखते थे. बचपन में वो एक विद्रोही था. तो मेरे पेरेंट्स हमें बताते थे उसे देखते हुए कि क्या नहीं करना है. बचपन में मैं जिस कमरे में रहती थी वो असलियत में उन्हीं का कमरा था. लेकिन, जब वो वहां आते थे तो मुझे उस कमरे में सोने की इजाजत नहीं होती थी. क्योंकि वो अक्सर रात में खिड़की से कूद जाते थे और देर रात वापस आते थे. मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वैसे ही उनकी तरह दिखती हूं तो कम से कम उनकी जैसी ना बनूं.'