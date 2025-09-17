'मुझे सैफ के कमरे में सोना अलाउ नहीं था...' बोलीं पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान, बोलीं- वो बचपन में विद्रोही थे
Advertisement
trendingNow12925883
Hindi Newsबॉलीवुड

'मुझे सैफ के कमरे में सोना अलाउ नहीं था...' बोलीं पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान, बोलीं- वो बचपन में विद्रोही थे

सोहा अली खान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में सैफ को लेकर बात की. इस दौरान सोहा ने बताया कि उन्हें सैफ के कमरे में सोने की परमीशन नहीं थी. इसके साथ ही बताया कि सैफ बचपन में काफी विद्रोही थे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोहा अली खान और सैफ अली खान
सोहा अली खान और सैफ अली खान

Soha Ali Khan on Saif Ali Khan: पटौदी खानदान का हिस्सा होने के बाद भी सोहा अली खान कभी ग्लैमर का ज्यादा हिस्सा नहीं रहीं. लेकिन, हाल ही में एक्ट्रेस ने दिए इंटरव्यू में अपने घर, करियर और भाई को लेकर कई बातें रिवील की.इसके साथ ही बताया कि कैसे बचपन में वो भले ही भाई के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई लेकिन उनका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग लगा. 

9 साल रहे दूर

सोहा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे बचपन में वो और सैफ ज्यादा क्लोज नहीं थे. एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं और भाई एक दूसरे से 9 साल तक अलग रहे. जो कि बहुत लंबा वक्त होता है. जब मेरा जन्म हुआ तो वो पढ़ाई के लिए विदेश चले गए. जब वो वापिस आए तो फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया.उसके बाद मैं पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड चली गई. मुंबई जब मैं वापस आई तो हम दोनों ने एक साथ वक्त बिताना शुरू किया और फिर एक दूसरे के क्लोज आए.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

जो मन चाहे वो करता था

सोहा ने कहा कि 'मुझे कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूं. बड़े होने के बाद वो मुझे किसी रहस्य की तरह लगते थे. क्योंकि वो विंचेस्टर में पढ़ता था और केवल छुट्टियों में घर आता था. जो मन चाहे वो करता था.'

सैफ की आदतों से हमेशा दूर रखते थे

सोहा ने कहा कि 'मुझे मेरे पेरेंट्स सैफ की आदतों से हमेशा दूर रखते थे. बचपन में वो एक विद्रोही था. तो मेरे पेरेंट्स हमें बताते थे उसे देखते हुए कि क्या नहीं करना है. बचपन में मैं जिस कमरे में रहती थी वो असलियत में उन्हीं का कमरा था. लेकिन, जब वो वहां आते थे तो मुझे उस कमरे में सोने की इजाजत नहीं होती थी. क्योंकि वो अक्सर रात में खिड़की से कूद जाते थे और देर रात वापस आते थे. मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वैसे ही उनकी तरह दिखती हूं तो कम से कम उनकी जैसी ना बनूं.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

soha ali khanSaif Ali Khan

Trending news

अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
;