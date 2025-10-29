'सारे कपड़े उतारो इसके...' 'स्पिरिट' के ऑडियो टीजर ने मचाया हंगामा, क्या संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में न्यूड सीन देंगे प्रभास?

Prabhas Nude Scene Rumors in Spirit: प्रभास इन दिनों 'स्पिरिट' फिल्म को लेकर सुर्खियों में है. इस फिल्म से एक ऑडियो वायरल हो रहा है.जिसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में एक्टर का न्यूड सीन नजर आ सकता है.जिसके बाद से ये खबर आग की तरह फैल रही है. लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म के लिए प्रभास सच में ऐसा कुछ करने वाले हैं.

ऑडियो ने मचाया हड़कंप

दरअसल, प्रभास के 46वें बर्थडे पर संदीप रेड्डी वांगा ने 'स्पिरिट' का एक ऑडियो शेयर किया था.इस कुछ सेकेंड के वीडियो में जेलर और उसका अससिटेंट आपस में बात कर रहे हैं. उस शख्स की जो एक्स पुलिस वाला है और रिमांड में आया है.जेलर असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है के डेकोरम तो मेंटेन करना होगा. इसके बाद वो जेलर उससे कहता है कि इसके सारे कपड़े उतारो. इस वायरल ऑडियो क्लिप के बाद फैंस ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि स्पिरिट में प्रभास न्यूड सीन देने वाले हैं.

न्यूड सीन की चर्चाएं तेज

यहां तक कि एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि प्रभास 'स्पिरिट' में न्यूड सीन देने वाले हैं. जिसके बाद से इस बात को और भी ज्यादा हवा मिली. हालांकि मेकर्स की तरह से इसे लेकर कोई बयान तो नहीं आया. लेकिन इतना जरूर है कि वो इस शॉट को हो सकता है कि अभी सीक्रेट रखना चाहते हों.

रणबीर और पीके में आमिर ने दिया न्यूड सीन

अगर 'स्पिरिट' फिल्म में ऐसा होता है तो बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है. इससे पहले वांगा ने अपनी फिल्म 'एनिमल' में रणबीर कपूर का न्यूड सीन शूट किया था तो वहीं 'पीके' में आमिर खान ने न्यूड सीन दिया था. जो उस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में था.'स्पिरिट' फिल्म की बात करें तो इसमें प्रभास लीड रोल में हैं. कहा जा रहा है कि ये इसमें पुलिस वाले के रोल में है जो माफियाओं के सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम करता है. पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण थी. लेकिन बाद में तृप्ति डिमरी को लिया गया.