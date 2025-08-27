'वो एक जिंदगी का पन्ना था जो मिटा दिया...' राकेश बापट संग ब्रेकअप पर बोलीं शमिता शेट्टी, बताई असली वजह

Shamita Shetty on Breakup Raqesh Bapat: शमिता शेट्टी औ राकेश बापट के बीच नजदीकियां बिग बॉस में देखी गई थीं. दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे. यहां तक कि राकेश और शमिता शो के बाद भी एक दूसरे के साथ स्पॉट हुए थे जिसके कुछ वक्त बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया. इस ब्रेकअप को लेकर अब एक्ट्रेस ने खुलकर बात की.

रिलेशनशिप में आना आम बात

शमिता शेट्टी ने पिंकविला से हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा- 'आप लोग इस बातको समझिए कि जब आप किसी घर में कैद होते हैं वो भी लंबे वक्त के लिए, तो किसी के लिए भी इस तरह के रिलेशनशिप में आना आम बात है. क्योंकि उस वक्त आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है. वो भी तब जब आप खुद को कमजोर महसूस कर रहो हों. आपको वो नजदीकी चाहिए होती है. जो कि बहुत आम बात है.'

वो एक पन्ना था

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'जब हम दोनों घर के बाहर आए तो वो नहीं चल पाया. क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे. वो एक पन्ना था मेरी जिंदगी का जिसे मैंने मिटा दिया है.एक्ट्रेस ने आगे कहा कि समय के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आप खुद समझने लगते हो कि क्या वर्क करेगा और क्या नहीं.आप इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो. एक आत्मनिर्भर महिला हूं. तो मैं अपने पीस का किसी भी अकेलेपन की वजह से समझौता नहीं करूंगीं. मुझे लगता है कि जब लोग अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं. मैं वहां पर पहुंच गई हूं, जहां पर मुझे खुद को खुश रखना आता है. लेकिन, इसमें वक्त जरूर लगा.'

जो मेरी आत्मा का सम्मान करता हो

शमिता ने कहा - 'जब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मेरी आत्मा का सम्मान करता हो, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी.' आपको बता दें, शमिता और राकेश बिग बॉस ओटीटी साल 2021 में आए थे. जहां पर दोनों के बीच नजदीकी बढ़ीं. इसके बाद साल 2022 में शमिता और राकेश ने अपने ब्रेकअप को पोस्ट करके कंफर्म किया.