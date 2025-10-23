आंखों में गुस्सा...मिशन पर नजरें...प्रभास का 'फौजी' से इंटेस लुक वायरल, 2,500,000,000 नेटवर्थ वाले सुपरस्टार का फैंस को तोहफा

Prabhas Fauzi First Look: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास का आज जन्मदिन है.अपने जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर ने फैंस को तगड़ा तोहफा अपनी नई फिल्म के पोस्टर के साथ दिया है. इस फिल्म का नाम 'फौजी' है. जिसमें एक्टर तेज तर्रार नजर आ रहे हैं. एक्टर की आंखों में गुस्सा दिख रहा है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है.

प्रभास की फिल्म 'फौजी' का पोस्टर रिलीज

इस फिल्म को हनु राघवपुडी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं. फिल्म का पोस्टर को मेकर्स ने एक्टर के बर्थडे के खास दिन पर शेयर किया और फैंस को तगड़ा सरप्राइज दिया. इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- 'प्रभास और हनु की फौजी...एक बहादुर सिपाही की कहानी...हैप्पी बर्थडे रेबल स्टार प्रभास.'

Add Zee News as a Preferred Source

कई बड़े सितारे आएंगे नजर

इस पोस्टर में प्रभास गुस्से में और साइड में अंग्रेजों का झंडा जलता हुआ नजर आ रहा है. जिसे देखकर इतना तो साफ है कि ये कहानी सेफ्रिफाइज की है. सीता रमण फिल्म के बाद डायरेक्टर हनु की ये अगली बड़ी फिल्म है. इस पोस्टर को माइथ्री मूवी मेकर्स ने शेयर किया है. इस फिल्म में प्रभास के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा और अनुपम खेर बेहतरीन किरदार में है.ऐसे में ये फिल्म इतने बड़े सितारों के साथ ग्रैंड बिग बजट मूवी बनने जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है.

60 करोड़ का घर, 6 लग्जरी गाड़ियां, 250 करोड़ नेटवर्थ... दे चुका 2,450 करोड़ी फिल्में, फिर भी 45 की उम्र में सिंगल लाइफ जी रहा ये सुपरस्टार

इस फिल्म को लेकर चर्चा में

खास बात है कि माइथ्री मूवी मेकर्स इससे पहले कई बड़े प्रोडक्शन हाउस में से है एक है. 'पुष्पा फ्रेंचाइजी', 'उप्पेन', 'डियर कॉररेड' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म के शानदार विजुअल्स और बेहतरीन प्रेजेंटेशन पर काफी पैसा खर्च कर रही है जिसकी वजह से फौजी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. आपको बता दें, प्रभास इन दिनों 'द राजा साहब' फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है. ये ए हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसके ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म अगले साल 9 जनवरी को थिएटर में आएगी.