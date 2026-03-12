'बाल काटकर जमीन में गाड़ दिए...', अनुपमा' एक्ट्रेस के साथ CID के सेट पर हुआ ब्लैक मैजिक; फिर शो से निकाला गया बाहर

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जसवीर कौर काफी समय से काम कर रही हैं. इन दिनों वो स्टार प्लस के सीरियल 'अनुपमा' में भी नजर आ रही हैं. इसके अलावा भी एक्ट्रेस कई आइकॉनिक टीवी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. बता दें कि उनमें से एक सोनी टीवी का शो 'CID' है, जिसमें वो इंस्पेक्टर काजल बनी थीं. अब हाल ही में अनुपमा में देविका की भूमिका निभाने वाली जसवीर कौर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि एक दौर में उनके साथ काफी खौफनाक घटना हुई थी, जिसमें उनके बालों को काटकर जमीन में गाड़ दिए गए थे, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था ये बात उन्हें आज तक भी पूरी तरह से समझ नहीं आई.

अनुपमा की देविका पर पहले हुआ ब्लैक मैजिक

एक पॉडकास्ट के दौरान जसवीर ने कहा, 'एक चीज हुई थी, मेरे बाल काट के जमीन पर गाड़े गए थे. मुझे नहीं पता था लेकिन पीछे काफी बदलाव हो गया था. मुझे लगा ये कैसे हुआ. क्योंकि मैं बहुत अलर्ट होकर सोती हूं. ऐसे में मेरे पास तक किसी का पहुंचना संभव नहीं है.' एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें एक दिन महसूस हुआ कि उनके बालों का एक हिस्सा कटा हुआ है. अगले दिन जब उन्होंने बाल बांधे तो एक बड़ा सा पैच दिखा, मानों बालों का एक गुच्छा काट दिया गया हो.

एक्ट्रेस कहती हैं, बाद में उनके भाई को किसी औरत ने बताया कि उनकी बहन के बाद किसी काम के लिए जमीन में इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके बाद वो इस घटना से डर गई थीं. जसवीर कौर ने बताया कि करीब दो साल से सीआईडी शो में काम कर रही थीं. लेकिन अचानक से शो को छोड़ने के लिए कहा गया.उस वक्त उन्हें अपने करियर में काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा. जसवीर कौर ने बताया कि इस घटना के बाद वो काफी लंबे वक्त तक इस सदमें से बाहर नहीं निकल पाई थीं. हालांकि, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने करियर पर ध्यान दिया औैर उसे संभाला.

CID से निकाला गया बाहर

जसवीर ने 'CID' में लगभग 2 साल काम किया, मगर तभी अचानक वो शो से निकल गईं. अब इसके पीछे की वजह खुद एक्ट्रेस ने करीब 14 साल बाद बताई है. जसवीर कौर ने खुलासा किया है कि उन्हें 'CID' से निकाला गया था. उनपर कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्हें शो छोड़ना पड़ा. एक्ट्रेस ने बताया, 'CID में मुझसे शो छोड़ने के लिए कहा गया. मुझे ऑफिस में बुलाया गया कि आप शो छोड़ दो. मैं 3 महीने तक डिप्रेशन में थी, 45 दिनों तक हर रोज रोती रही.'

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने CID में 1 साल 10 महीनों तक काम किया. वो लगातार 31 दिन तक शूट किया करती थीं, जिसमें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी. एक्ट्रेस को काम के लिए काफी पैसे मिला करते थे. मगर तभी उन्हें अचानक शो छोड़ने के लिए कहा गया जिससे उन्हें तगड़ा झटका लगा. जसवीर ने बताया कि उन्हें क्या कहकर शो से निकाला गया, 'वो बोलते थे कि मेरा बर्ताव सेट पर बुरा है. मैं ठीक से चलती नहीं हूं. उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आपके लाइन्स नहीं होती, तो आप स्क्रिप्ट फेंक देती हैं. गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हो. मैं सोचती थी कि ऐसा कब हुआ.'