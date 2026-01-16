नेशनल अवॉर्ड विनिंग सिंगर के गाने में दिखेगी गुलशन-सैयामी की केमिस्ट्री, फैंस को बेसब्री से इंतजार!

सैयामी खेर ने इस सहयोग को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा, ‘मैं हमेशा से स्वानंद के काम की बड़ी फैन रही हूं वह एक खजाने की तरह हैं. वह न सिर्फ अच्छे लेखक और अभिनेता हैं, बल्कि बेहतरीन संगीतकार भी हैं. एक ही इंसान में इतनी सारी प्रतिभा होना सच में अद्भुत है. मेरे लिए यह अवसर एक तरह से सपनों के सच होने जैसा है, क्योंकि मैं लंबे समय से उनके साथ रचनात्मक काम करने की इच्छा रख रही थी.’ सैयामी ने कहा, 'मुझे गुलशन के साथ काम करना हमेशा से अच्छा लगता है. हमने पहले '8 ए.एम. मेट्रो' फिल्म में साथ काम किया है, और हमारे बीच एक खास बॉन्ड है. गुलशन बेहद सकारात्मक व्यक्ति हैं. वह सेट पर माहौल हमेशा अच्छा और सहज बना देते हैं.’

गुलशन और सैयामी की केमिस्ट्री

वहीं गुलशन देवैया ने कहा, 'मैंने सैयामी के साथ 'ग्लिच' और '8 ए.एम. मेट्रो' में काम किया है और उनके साथ समय बिताना, उन्हें जानना हमेशा अच्छा अनुभव रहा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करना और रहना सहज लगता है और सैयामी उनमें से एक हैं. हमारे बीच की केमिस्ट्री और आपसी समझ इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाती है.''

नेशनल अवॉर्ड विनिंग संगीतकार

सैयामी ने बताया, ‘इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग नासिक में की गई. इसके खास सीन्स मेरे फार्मस्टे में फिल्माए गए. फार्मस्टे में शूटिंग का अनुभव सुखद और खास रहा. असली लोकेशन का इस्तेमाल करने से गीत और भावनाएं ज्यादा प्राकृतिक और सहज तरीके से सामने आती हैं.’ स्वानंद किरकिरे ने इस म्यूजिक वीडियो को संगीत और गीत दोनों दिए हैं. वे दो बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं. 2006 में उन्हें फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के गीत 'बंदे में था दम… वंदे मातरम' के लिए यह सम्मान मिला, और 2009 में फिल्म '3 इडियट्स' के गीत 'बहती हवा सा था वो' के लिए पुरस्कार मिला.