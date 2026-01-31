Advertisement
बना रहे हैं मर्दानी 3 देखने का प्लान? उससे पहले देख लें रानी मुखर्जी की ये फिल्में; निभा चुकी हैं दमदार-सशक्त किरदार

अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर के 30 साल पूरे कर लिए हैं. उनकी फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें कहानी के साथ ही उनके सशक्त किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इस किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:38 PM IST
अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर के 30 साल पूरे कर लिए हैं. उनकी फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें कहानी के साथ ही उनके सशक्त किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इस किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा है. हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि रानी पहले भी कई मजबूत और प्रेरणादायक रोल का चुनाव कर चुकी हैं.रानी मुखर्जी के अभिनय करियर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर में कई दमदार किरदार शामिल हैं, जिन्होंने पर्दे पर गहरी छाप छोड़ी है.

मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म में रानी ने देबिका चटर्जी का किरदार निभाया, जो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए नॉर्वे सरकार से लड़ती है और उसे जीत भी मिलती है. गृहणी के रूप में उन्होंने अभिनय को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा. साल 2023 में आई फिल्म के निर्देशक अशिमा चिब्बर हैं. इस रोल के लिए रानी को नेशनल अवॉर्ड मिला था.

रानी मुखर्जी पर्दे पर सशक्त पत्रकार की भूमिका भी निभा चुकी हैं. साल 2018 में आई फिल्म 'हिचकी' में रानी ने नैना माथुर का किरदार निभाया, जो टॉरेट सिंड्रोम से जूझ रही टीचर है. वह बच्चों को पढ़ाकर अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करती है. निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की फिल्म में रानी मुखर्जी के किरदार को खूब सराहा गया.

साल 2011 में रिलीज हुई राजकुमार गुप्ता की फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में रानी ने मीरा गैटी का किरदार निभाया, जो एक निडर पत्रकार है और जेसिका लाल मर्डर केस में सच्चाई उजागर करती है. फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ विद्या बालन भी अहम रोल में हैं.

ब्लैक 2005 में रिलीज हुई थी. 'ब्लैक' में रानी ने मिशेल मैकनैली का किरदार निभाया, जो एक अंधी और बहरी लड़की है. उन्होंने बिना बोल-चाल के शानदार अभिनय किया. संजय लीला भंसाली की फिल्म में इस शानदार रोल के लिए रानी को कई अवॉर्ड मिले और यह उनकी सबसे यादगार भूमिका बनी.

यश चोपड़ा की फिल्म वीर-जारा साल 2004 में रिलीज हुई थी. मल्टीस्टारर फिल्म में रानी ने सैमिया सिद्दीकी का किरदार निभाया, जो एक पाकिस्तानी वकील है और प्यार के लिए संघर्ष करती है. फिल्म में उनकी भूमिका भावुक और मजबूत थी. बॉर्डर क्रॉस लव स्टोरी में वह इंसाफ के लिए लड़ती हैं.

राजा की आएगी बारात फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें रानी मुखर्जी ने माला नाम की निडर लड़की का किरदार निभाया. सोशल-ड्रामा उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म थी, जिसके निर्देशक अजीज सज्जाद थे. इस फिल्म से रानी ने अपनी शुरुआत की और दर्शकों का ध्यान खींचा.

मेहंदी फिल्म साल 1998 में आई थी, जिसमें रानी ने पूजा का किरदार निभाया, जो सामाजिक अन्याय और ससुराल की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ती है. यह फिल्म महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है और दहेज के खिलाफ आवाज उठाती है. हनीफ हिलाल के निर्देशन में बनी फिल्म में रानी के अभिनय को पसंद किया गया.

About the Author
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress Rani Mukharji

