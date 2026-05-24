3 साल में टूटी 2 शादियां, अब छलका राखी सावंत का दर्द, बोलीं- ‘कोई मुझे बीवी बनाने लायक नहीं समझता’

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राखी सावंत आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी मस्ती भरी वीडियोज और कमेंट्स को लेकर वायरल हो रहती हैं. लेकिन इस बार वो किसी जोक या कमेंट के चलते वायरल नहीं हो रही हैं, बल्कि अपने दर्द और अकेलेपन को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि उन्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला और यही बात उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा परेशान करती है. उनके मुताबिक, चाहे लोग उन्हें ‘ड्रामा क्वीन’ कहें या कुछ और, लेकिन उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है.
दो शादियों पर बोलीं राखी
राखी सावंत ने इस बातचीत में अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनकी दो शादियां हुईं, लेकिन दोनों ही ज्यादा समय तक नहीं चल पाईं. पहली शादी उन्होंने 2019 में रितेश सिंह से की थी, जो बाद में बिग बॉस के दौरान भी उनके साथ नजर आए. हालांकि, साल 2022 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन आदिल खान दुर्रानी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और दोनों के बीच तलाक हो गया.
वाइफ मटेरियल नहीं समझते लोग
राखी ने इस इंटरव्यू में राखी ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ‘वाइफ मैटेरियल’ नहीं मानते. उनके अनुसार, कई लोग उनकी पर्सनैलिटी और बेबाक अंदाज के कारण उन्हें शादी के लिए सही नहीं समझते हैं. राखी ने ये भी दावा किया कि हाल ही में उन्होंने एक शख्स को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वो उनके साथ शादी नहीं कर सकता. इस बात ने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया था.
प्यार में मिला हमेशा धोखा
राखी सावंत ने अपने दिल की बात रखते हुए आगे कहा कि उनके जीवन में अक्सर गलत लोग ही आए हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें रिश्तों में हमेशा धोखा और तकलीफ मिली है. राखी ने कहा कि वो हमेशा ईमानदार रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार और सम्मान नहीं मिला, जैसा वो हमेशा से चाहती थीं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अक्सर ऐसे लोग मिले जो उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते.
एक्स हसबैंड पर लगाए इल्जाम
इसी इंटरव्यू के दौरान राखी ने अपने एक्स हसबैंड आदिल खान दुर्रानी पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि आदिल ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और उन्हें मेंटली हैरेस भी किया. राखी के मुताबिक, उन्हें टॉर्चर किया गया और यहां तक कि उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. हालांकि, इन आरोपों पर पहले भी दोनों की तरफ से अलग-अलग बातें कही गई हैं.
मां बनना चाहती हैं राखी
राखी ने बताया कि वो मां बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने अपने एग्स भी फ्रीज करवाए थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो पाई. उन्होंने कहा कि हर बार उम्मीद करने के बाद भी उन्हें निराशा ही मिली. फिलहाल राखी फिर से प्यार की तलाश में हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अब भी वैसा साथी नहीं मिला जो उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो.
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