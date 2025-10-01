दीपिका पादुकोण के स्पिरिट और कल्कि छोड़ने के बाद, रानी मुखर्जी ने 8 घंटे की शिफ्ट के विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'शूटिंग के वक्त 14 साल की थी मेरी बेटी....'

Rani Mukerji on Working Hours: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपने पहले नेशनल अवॉर्ड और अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 4' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में रानी मुखर्जी ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट्स वाले मामले पर अपनी राय रखी और बताया कि 'हिचकी फिल्म के दौरान उनकी बेटी 14 महीने की थी.'
Rani Mukerji on Working Hours: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उन्होंने अपने करियर में एक से एक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं. दर्शकों को एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.
'बेटी 14 साल की थी हिचकी फिल्म की शूटिंग के वक्त'
अक्सर रानी मुखर्जी अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बयानों को लेकर भी खबरों में रहती हैं. रानी मुखर्जी ने हाल ही में दीपिका पादुकोण द्वारा दिए गए 8 घंटे की शिफ्ट्स और हाई डामांड्स की खबरों के बीच एक बयान दिया, जो मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया. रानी ने अपने बयान देते हुए कहा कि 'जब मैंने फिल्म हिचकी' की थी. इस दौरान मेरी बेटी आदिरा 14 महीने की थी और मैं उसे उस वक्त भी ब्रेस्टफीडिंग करा रही थी.'
'बेटी को ध्यान में रखकर बनता था उनका शेड्यूल'
रानी मुखर्जी ने आगे बताया कि 'उनकी फिल्मों की शूटिंग का शेड्यूल उनकी बेटी आदिरा को ध्यान में रखकर बनाया गया था. मेरे घर से जो जुहू के सबअर्ब्स में है, शूटिंग की जगह तक पहुंचने में दो घंटे लगते थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है. तो मैंने ऐसा किया कि सुबह 6:30 बजे निकलती थी और मेरा पहला शॉट सुबह 8 बजे होता था और 12:30-1 बजे तक सब कुछ खत्म कर लेती थी.' एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'मेरी यूनिट और डायरेक्टर इतने प्लांड थे कि 6-7 घंटे में मेरी शूटिंग खत्म हो जाती थी. फिर शहर में ट्रैफिक शुरू होने से पहले मैं 3 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी. मैंने पूरी फिल्म की शूटिंग ऐसे ही की.'
दीपिका पादुकोण के विवाद पर बोली रानी मुखर्जी
वहीं रानी मुखर्जी ने दीपिका पादुकोण के हाल ही के विवाद पर भी बात की. इस दौरान रानी ने 8 घंटे की शिफ्ट्स को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि 'आजकल ये बातें इसलिए चर्चा में हैं, क्योंकि लोग बाहर इस पर बात कर रहे हैं. लेकिन ये तो हर प्रोफेशन में नॉर्मल है. मैंने भी कुछ घंटों की शिफ्ट्स में काम किया है. अगर प्रोड्यूसर को ठीक लगता है तो आप फिल्म कर लेते हो. अगर प्रोड्यूसर को ठीक नहीं लगता तो आप फिल्म हीं करते. ये आपकी पर्सनल चॉइस है. कोई किसी पर कुछ थोप नहीं रहा.'
