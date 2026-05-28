‘तुमने क्या उखाड़ लिया...’ उम्र और शादी पर ताने सुन भड़कीं 47 साल की हसीना, ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद

Shamita Shetty Hits Back Trolls: साल 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बढ़ती उम्र को लेकर ट्रोलर्स को तगड़ा जवाब दिया है. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्टोरी में यूजर का कमेंट शेयर किया और विस्तार से जवाब दिया. एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने शादी नहीं की है, लेकिन सिंगल रहकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रही हैं. इसे लेकर भी यूजर उन पर काफी तंज कस रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

उम्र को लेकर यूजर ने किया हसीना को ट्रोल

एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें एक यूजर का कमेंट है, जिसमें एक्ट्रेस के लिए लिखा है, 'आपकी उम्र हो गई है. पहले वाली बात नहीं रही.' इसका करारा जवाब देते हुए शमिता शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं इस शानदार मौके का इस्तेमाल आपके शानदार कमेंट्स का जवाब देने के लिए करना चाहती हूं.'

शमिता शेट्टी ने दिया मुंहतोड़ जवाब

शमिता शेट्टी ने एज शेमिंग वाले कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, 'हां, मैं अलग दिखूंगी. समय के साथ चीजें काफी ज्यादा बदलती हैं. यह जिंदगी का नेचुरल तरीका है. फिजिकल अपीयरेंस सहित कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से मैं काफी हेल्दी, फिट और खुश हूं. भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूं. मेरे लिए बस यही मायने रखता है.'

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'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया...?'

वहीं, शमिता शेट्टी पर एक यूजर ने उनकी सिंगल लाइफ पर तंज कसते हुए लिखा, 'अगर शादी टाइम पर कर लेती तो आज आपके बच्चे बड़े हो गए होते.' इस पर एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'हां, तुमने साफ कहा...तो? तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया है भाई? सबसे जरूरी बात यह है कि तुम हम सिंगल औरतों को उम्र के हिसाब से शर्मिंदा करने और अपनी पितृसत्तात्मक, गुफाओं में रहने वाले आदमी जैसी सोच से परेशान करने के लिए क्यों फॉलो करते हो. प्लीज मुझ पर एक एहसान करो और मुझे तुरंत अनफॉलो कर दो.'