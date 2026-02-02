Advertisement
trendingNow13095843
Hindi Newsबॉलीवुडजापान की खूबसूरती में खोया 47 साल की हसीना का परिवार, बेटी और पति के साथ शेयर की ट्रिप की फोटो, दिखा क्यूट बॉन्ड

जापान की खूबसूरती में खोया 47 साल की हसीना का परिवार, बेटी और पति के साथ शेयर की ट्रिप की फोटो, दिखा क्यूट बॉन्ड

Soha Ali Khan Japan trip: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर जापान की यादगार सफर की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. जिसमें सोहा अपने पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया के साथ नजर आ रही हैं. पूरा परिवार जापान की सैर करता नजर आ रहा है. 

 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 02, 2026, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोहा अली खान ने शेयर की जापान ट्रिप की तस्वीरें
सोहा अली खान ने शेयर की जापान ट्रिप की तस्वीरें

Soha Ali Khan Japan trip: शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री सोहा अली खान ने हाल ही में पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया के साथ जापान की यादगार सैर की. सोहा ने इंस्टाग्राम पर इस यादगार सफर की कुछ झलकियां शेयर कीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ट्रिप की तस्वीर शेयर की, जिसमें पूरा परिवार जापान की सैर करता नजर आ रहा है. 

जापान की सड़कों पर घूमते नजर आया परिवार
पोस्ट की शुरुआत में सोहा और कुणाल सुंदर से बैकग्राउंड के सामने रोमांटिक अंदाज में पोज दे रहे हैं. आगे की तस्वीरों में पूरा परिवार जापान की सड़कों पर घूमते और वहां के लोकल एक्सप्लोर करते हुए और खाने का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 'मिसो सूप. खुश हूं कि हम जापान गए.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जापान का एक पारंपरिक सूप मिसो
बता दें कि मिसो सूप जापान का एक पारंपरिक, हल्का और पौष्टिक सूप है जो 10-15 मिनट में बन जाता है और जिसे सिल्कन टोफू, वाकामे सीवीड (सूखा समुद्री शैवाल), और कटी हुई हरी प्याज डालकर बनाया जाता है. मिसो सूप एक पारंपरिक, हल्का और पौष्टिक जापानी व्यंजन है, जिसे 'दाशी' (दाशी-सीवीड/मछली का स्टॉक) में मिसो पेस्ट (किण्वित सोयाबीन पेस्ट), टोफू और वाकामे सीवीड मिलाकर बनाया जाता है. यह एक त्वरित 10-15 मिनट में बनने वाला 'उमामी' स्वाद वाला सूप है, जिसमें हरी प्याज भी डाली जाती है, और इसे अक्सर मुख्य भोजन के साथ परोसा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान में सोहा ने किया पूरा एंजॉय 
सोहा की तस्वीरों से समझ में आ रहा है कि उन्होंने जापान की संस्कृति, खाने और खूबसूरती को पूरा एंजॉय किया. सोहा और कुणाल एक-दूसरे के साथ खास बॉन्ड शेयर करते हैं. दोनों की मुलाकात भले ही साल 2009 में फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' के सेट पर हुई थी. उस समय दोनों ने अपने काम को प्राथमिकता दी और दूरी बनाए रखी. हालांकि समय के साथ हालात बदले. अपनी दूसरी फिल्म 'निन्यानवे' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक-दूसरे को समझने का मौका मिला. यहीं से दोस्ती की नींव पड़ी, जो धीरे-धीरे गहरे भरोसे और प्यार में बदल गई. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

soha ali khan

Trending news

पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा