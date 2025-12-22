Advertisement
trendingNow13050160
Hindi Newsबॉलीवुडकुल्हड़ की चाय और सर्द हवा, तनिशा मुखर्जी पर चढ़ा सर्दियों का खुमार, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

कुल्हड़ की चाय और सर्द हवा, तनिशा मुखर्जी पर चढ़ा सर्दियों का खुमार, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

Tanisha Mukherjee: एक्ट्रेस काजोल की छोटी बहन, तनिशा मुखर्जी, हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर मजेदार तस्वीरें शेयर कीं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वे एक छोटी दुकान के बाहर खड़ी नजर आ रही हैं. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 22, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तनिशा मुखर्जी
तनिशा मुखर्जी

Tanisha Mukherjee: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल की छोटी बहन, तनिशा मुखर्जी, हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर मजेदार तस्वीरें शेयर कीं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वे एक छोटी दुकान के बाहर खड़ी नजर आ रही हैं. ठंडी हवा के बीच वे हाथ में गरमागरम कुल्हड़ वाली चाय पकड़े हुए हैं. कुल्हड़ से उठती भाप और उनकी मुस्कान मिलकर एक अलग ही सर्दियों का मजा दे रही है. 

तनिशा पर चढ़ा सर्दियों का खुमार
अभिनेत्री ने इस पोस्ट के साथ लिखा, 'ठंडी और गरम-गरम कुल्हड़ वाली चाय अलग ही मजा देती है.' फैंस को तनिशा के ये साधारण अंदाज काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तनिशा की सादगी और नैचुरल लुक की तारीफ कर रहे हैं. तनीषा मुखर्जी, बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की छोटी बेटी हैं और काजोल की बहन. अभिनेत्री अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुछ फिल्मों में किया काम 
तनिषा ने अपने करियर में कुछ फिल्मों में काम किया है. उन्होंने साल 2003 में 'शशश' फिल्म से शुरुआत की थी. इसके बाद वे 'नील 'एन' निक्की' और 'टैंगो चार्ली' में नजर आई थीं. फिल्म में अभिनेत्री के साथ उदय चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए थे. वहीं, फिल्म यशराज बैनर तले रिलीज की गई थी, लेकिन दर्शकों के बीच खास जगह नहीं बना पाई थी और बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई.
इसी के साथ ही अभिनेत्री रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में नजर आई थी. इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिव रोल अदा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इंडस्ट्री में नहीं मिली सफलता 
हालांकि, अभिनेत्री को परिवार के बाकी सदस्यों की तरह मनोरंजन जगत में सफलता नहीं मिली थी. इसके बाद वे साल 2013 में रियलिटी शो बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आई थीं. शो में वह अरमान कोहली के साथ रिलेशनशिप में आ गई थीं. हालांकि, शो के बाद दोनों के बीच किसी विवाह के कारण ये रिश्ता भी टूट गया था. (एजेंसी) 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Tanisha Mukherjee

Trending news

DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?