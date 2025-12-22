कुल्हड़ की चाय और सर्द हवा, तनिशा मुखर्जी पर चढ़ा सर्दियों का खुमार, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

Tanisha Mukherjee: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल की छोटी बहन, तनिशा मुखर्जी, हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर मजेदार तस्वीरें शेयर कीं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वे एक छोटी दुकान के बाहर खड़ी नजर आ रही हैं. ठंडी हवा के बीच वे हाथ में गरमागरम कुल्हड़ वाली चाय पकड़े हुए हैं. कुल्हड़ से उठती भाप और उनकी मुस्कान मिलकर एक अलग ही सर्दियों का मजा दे रही है.

तनिशा पर चढ़ा सर्दियों का खुमार

अभिनेत्री ने इस पोस्ट के साथ लिखा, 'ठंडी और गरम-गरम कुल्हड़ वाली चाय अलग ही मजा देती है.' फैंस को तनिशा के ये साधारण अंदाज काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तनिशा की सादगी और नैचुरल लुक की तारीफ कर रहे हैं. तनीषा मुखर्जी, बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की छोटी बेटी हैं और काजोल की बहन. अभिनेत्री अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती रहती हैं.

कुछ फिल्मों में किया काम

तनिषा ने अपने करियर में कुछ फिल्मों में काम किया है. उन्होंने साल 2003 में 'शशश' फिल्म से शुरुआत की थी. इसके बाद वे 'नील 'एन' निक्की' और 'टैंगो चार्ली' में नजर आई थीं. फिल्म में अभिनेत्री के साथ उदय चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए थे. वहीं, फिल्म यशराज बैनर तले रिलीज की गई थी, लेकिन दर्शकों के बीच खास जगह नहीं बना पाई थी और बॉक्स-ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

इसी के साथ ही अभिनेत्री रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में नजर आई थी. इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिव रोल अदा किया था.

इंडस्ट्री में नहीं मिली सफलता

हालांकि, अभिनेत्री को परिवार के बाकी सदस्यों की तरह मनोरंजन जगत में सफलता नहीं मिली थी. इसके बाद वे साल 2013 में रियलिटी शो बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आई थीं. शो में वह अरमान कोहली के साथ रिलेशनशिप में आ गई थीं. हालांकि, शो के बाद दोनों के बीच किसी विवाह के कारण ये रिश्ता भी टूट गया था. (एजेंसी)