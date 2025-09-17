47 साल की हसीना, एक बच्ची की मां, बढ़ी उम्र और कपड़ों को लेकर हुईं ट्रोल, तो बोलीं- ‘हाउ डेयर यू...’

Lakshmi Manchu Defends Her Fashion: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘Daksha: A Deadly Conspiracy’ को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. लक्ष्मी से उनकी उम्र और कपड़ों को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के सवाल पुरुषों से क्यों नहीं पूछे जाते.

ग्रेट आंध्र को दिए इंटरव्यू में लक्ष्मी मांचू से पूछा गया कि मुंबई शिफ्ट होने के बाद क्या उनकी ड्रेसिंग स्टाइल बदल गई है? सवाल पूछने वाले ने उनकी उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि वे 'करीब 50 की' हैं और एक बच्ची की मां भी हैं. इस बात पर लक्ष्मी भड़क गईं और तुरंत पलटकर बोलीं, 'क्या आप ये सवाल किसी पुरुष से पूछेंगे'. साथ ही उन्होंने इस जोर देते हुए कहा कि ये सोच ही महिलाओं पर रोक लगाने का तरीका है.

पुरुषों से क्यों नहीं होते ऐसे सवाल

लक्ष्मी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि क्या कोई महेश बाबू से पूछेगा, 'आप 50 साल के हो गए हैं तो शर्टलेस क्यों हो रहे हो?'. उन्होंने कहा कि जब पुरुषों से ऐसे सवाल नहीं किए जाते, तो महिलाओं से क्यों. उनके मुताबिक, ये साफ तौर पर समाज और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है. उन्होंने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू आस्क मी दैट क्वेश्चन'.

56 साल के मनोज बाजपेयी ने खुद को बताया ‘सेक्सी’, मेकर्स के लिए कही ऐसी बात, बोले- ‘मेरी नजर में...’

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने चुनौतियां

लक्ष्मी ने इंटरव्यू में बताया कि महिलाओं को फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर सीमाओं में बांध दिया जाता है. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक सुपरस्टार की पत्नी को जानती हैं, जिनके तलाक के बाद उन्हें अच्छे रोल मिलना बंद हो गए. जिन फिल्मों में पहले उन्हें साइन किया गया था, वे भी उनसे छीन ली गईं. वजह ये बताई गई कि उनके एक्स-हसबैंड को बुरा लग सकता है. लक्ष्मी ने कहा, 'ऐसा किसी पुरुष के साथ कभी नहीं होता'.

महिलाओं को खुद लेनी पड़ती है आजादी

लक्ष्मी का कहना है कि महिलाएं कई जिम्मेदारियां उठाती हैं, लेकिन उन्हें काम की आजादी खुद बनानी पड़ती है. किसी भी महिला को समाज या इंडस्ट्री अपने आप मौके नहीं देती. उन्होंने कहा, 'हमको कोई फ्रीडम नहीं देता, हमें खुद उसे हासिल करना पड़ता है'. उनके इस बयान ने कई महिलाओं को अपनी बात कहने की हिम्मत दी. उन्होंने साफ कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव तभी आएगा जब महिलाएं चुप रहना छोड़ देंगी.

सोशल मीडिया पर मिली तारीफ

लक्ष्मी मांचू के इस जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोग उनकी हिम्मत और बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि उन्होंने सही समय पर सही बात उठाई है और इंडस्ट्री के सेक्सिज़्म को सामने रखा है. इस चर्चा के बीच उनकी फिल्म ‘Daksha: A Deadly Conspiracy’ 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. अब देखना यह होगा कि फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है.