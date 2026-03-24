47 साल ही हसीना...जिसे आज भी है हकलाने की दिक्कत, स्कूल में बुली करते थे लोग, कहा- बुरा लगता है जब...

बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से हमेशा कनेक्टेड रहती हैं. वो अक्सर अपनी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बचपन के घावों के बारे में खुलकर बात की है. समीरा ने बचपन में हकलाने की समस्या से निपटने के बारे में बात की और बताया कि कैसे इसने उन्हें बदमाशी का निशाना बना दिया. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बचपन में इस्तेमाल किए गए शब्द और लेबल किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं.

समीरा रेड्डी ने शेयर किया बचपन का दर्द

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने इसे बहुत करीब से देखा है. मैं हकलाने की प्रॉब्लम के साथ बड़ी हुई हूं और मुझे इसके लिए परेशान किया जाता था. आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कई सालों की थेरेपी ली गई. आज भी अगर मैं हकलाती हूं और कोई रिएक्शन देता है तो यह अभी भी मुझे इम्पैक्ट करता है. बचपन के लेबल आपके साथ कितनी गहराई तक रह सकते हैं'.

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एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'लेबल चुपचाप एक बच्चे के आत्म-विश्वास को परिभाषित कर सकते हैं. यह सुनना कि वे 'धीमे' या 'कमजोर' हैं. बार-बार आंतरिक शक पैदा कर सकता है. इसके चलते बच्चों को सामाजिक रूप से रिस्क लेने की कोशिश करने की संभावना कम हो जाती है. जब किसी बच्चे को बार-बार 'कमजोर' या 'बुद्धू' कहा जाता है, तो वे इस पर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं. यह विश्वास धीरे-धीरे आकार देता है कि वे खुद को कैसे देखते हैं, और वे पूरी तरह से प्रयास करना बंद कर सकते हैं.'

अपने बच्चों के लिए भी बनाया फार्मूला

आज एक्ट्रेस दो बच्चों की मां हैं. ऐसे में समीरा कहती हैं, 'मैंने खुद के अनुभवों ने ही यह तय किया है कि मैं किस तरह अपने बच्चों को बड़ा करूंगी. उन्हें किस तरह की परवरिश दूंगी. उन्होंने कहा, 'मैं अपने बच्चों को मुझसे बात करने के लिए कहती हूं, यह समझने के लिए कि एक क्षेत्र में संघर्ष यह परिभाषित नहीं करता है कि वे कौन हैं और बदले में कभी किसी और को नीचा न दिखाएं. माता-पिता, टीचर और दोस्त एक बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

'मैंने दिल तुझको दिया' से किया था डेब्यू

बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में 'मैंने दिल तुझको दिया' फिल्म से की थी.फिल्म तो नहीं चली लेकिन फिल्म के गाने खूब हिट हुए थे. इसके बाद समीरा 'डरना मना है', 'मुसाफिर', 'नो एंट्री', 'अशोक', 'फुल एंड फाइनल' जैसी कई फिल्मों में दिखीं. लेकिन टॉप एक्ट्रेस की जगह फ्लॉप एक्ट्रेस का तमगा उन्हें मिला.ये आखिरी बार साल 2024 में नजर आई थीं.;इस फिल्म का 'नाम' था. ये फिल्म वैसे तो साल 2004 में शूट हुई थी. लेकिन 20 साल बाद इसे रिलीज किया गया था. हालांकि इस फिल्म से सालों पहले ही समीरा बॉलीवुड से किनारा कर चुकी थीं. उस वक्त उनकी आखिरी मूवी Varadhanayaka थी. समीरा ने साल 2014 में बिजनेस मैन अक्षय वर्दे से शादी की. इनके दो बच्चे हैं और अपनी लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.