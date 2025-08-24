एमिली इन पेरिस की शूटिंग.के दौरान हुआ हादसा, सेट पर गिरे 47 साल के असिस्टेंट डायरेक्टर; हुई मौत

नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'एमिली इन पेरिस' के सेट पर एक हादसा हो गया. शूटिंग के दौरान शो के असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
लिली कॉलिन्स स्टारर मशहूर वेब सीरीज ‘एमिली इन पेरिस’ का पांचवां सीजन इन दिनों इटली में शूट किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच सेट से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. दरअसल शो से जुड़े असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला का अचानक निधन हो गया. बताया जा रहा है कि 47 वर्षीय बोरेला वेनिस के एक होटल में चल रही शूटिंग के दौरान अचानक गिर पड़े और उन्हें बचाया नहीं जा सका.
इतालवी मीडिया आउटलेट्स ला रिपब्लिका, इल मेसागेरो और कोरिएरे डेला सेरा के अनुसार, बोरेला ऐतिहासिक होटल डेनियली में एक आखिरी सीन की तैयारी के दौरान लोकल टाइम के अनुसार शाम लगभग 7 बजे बेहोश हो गए. सेट पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की लेकिन उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.
रोक दी गई Emily In Paris की शूटिंग
इस घटना के बाद अपकमिंग सीजन का निर्माण रोक दिया गया है. बोरेला एक ने वेनिस, रोम, लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रनिंग ली थी. फिल्म और टेलीविजन फील्ड के अलावा वे सीन क्रिएटीविटी लिटरेचर में भी दिलचस्पी रखते थे.
आखिरी सीन पर चल रहा था काम
वे हाल के हफ्तों में इटली में लोकेशन पर काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग सोमवार, 25 अगस्त को पूरी होने वाली थी. बोरेला कथित तौर पर पहले आखिरी सीन की शूटिंग करने वाले थे. वेनिस स्वास्थ्य सेवा ने कहा, ' हमारी एम्बुलेंस गुरुवार शाम 6:42 बजे पहुंची, डॉक्टर्स ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार वे असफल रहे और शाम लगभग 7 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
