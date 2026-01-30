47 साल की वो खूबसूरत हसीना, जिसने 42 की उम्र में झेला मिसकैरेज का दर्द, सालों बाद भी करती हैं याद, बोलीं- ‘दूसरा बच्चा खो दिया...’

National Award-winning Actress: हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन जब इस बारे में बात करने का मौका तो उन्होंने खुलकर बाद की और अपने दिल में छिपा सालों पुराना दर्द बयां किया. ऐसा ही कुछ ये 47 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस भी झेल चुकी हैं, जिसके बारे में वे कई बात भी कर चुकी हैं.
Rani Mukerji On Miscarriage: हम यहां 47 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की बात कर रहे हैं. वे हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, जिन्होंने करीब 3 दशक तक अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. इन दिनों ने अपनी पॉपुलर कॉप फ्रेंचाइजी ‘मर्दानी 3’ की रिलीज को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जो शुक्रवार 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी के एक बेहद दर्दनाक दौर के बारे में खुलकर बात की है. रानी ने बताया कि कैसे सिनेमा उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि भावनाओं से उबरने का सहारा भी बना. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने कहा कि वे हमेशा ऐसी कहानियां चुनती हैं, जो समाज पर असर डालें और लोगों को सोचने पर मजबूर करें. इसी बातचीत में उन्होंने बताया कि ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ उनके पास ऐसे समय आई थी, जब वे अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं.
42 की उम्र में झेला मिसकैरेज का दर्द
साल 2020 में दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान उनका मिसकैरेज हुआ था और उस नुकसान से निकलना उनके लिए आसान नहीं था. रानी ने बताया कि इस फिल्म की कहानी सुनते ही वे उससे गहराई से जुड़ गई थीं. उन्होंने कहा, ‘वो जो कहानी थी, वो मुझे भी ऐसे ही एक मोड़ पर मिली थी. ये फिल्म मेरे पास तब आई, जब मैंने अपना दूसरा बच्चा खो दिया था. उस समय मेरे अंदर नुकसान का एहसास बहुत गहरा था और कहानी सुनकर मुझे लगा कि ये कहानी मुझे ही लोगों तक पहुंचानी है’.
इस फिल्म ने एक्ट्रेस को दर्द से उभारा था
फिल्म की कहानी एक ऐसी मां के दर्द को दिखाती है, जिसे उसके बच्चे से जबरन अलग कर दिया जाता है. ये इमोशनल पहलू रानी की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ गया था. उन्होंने माना कि इस किरदार को निभाना उनके लिए इमोशनली मुश्किल था, लेकिन इसी के जरिए उन्हें अपने दर्द को समझने और उससे उबरने का रास्ता भी मिला. उनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गई थी. खास बात ये है आज भी उनकी इस फिल्म को खूब पसंद किया जाता है.
2023 में आई थी ये फिल्म
रानी ने ये भी कहा कि इस फिल्म के जरिए वे समाज की एक बड़ी सच्चाई दिखाना चाहती थीं. उन्होंने बताया, ‘मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये कहानी दिखाना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहां विदेश जाकर बसने का एक जुनून है. हम सोचते हैं कि वहां सब बेहतर होगा, लेकिन हकीकत कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है’. फिल्म में विदेश में रह रहे परिवारों की मुश्किलें भी दिखाई गई हैं. मां और बच्चे के रिश्ते पर बात करते हुए रानी ने कहा, ‘अपने बच्चों के बिना एक मां का क्या हाल होता है, ये दिखाना जरूरी था’.
शादी को हो चुके हैं 12 साल
उन्होंने कहा, ‘जब किसी मां के सामने उसका बच्चा उससे छीन लिया जाए, तो उस पर क्या बीतती है और बच्चे पर क्या असर पड़ता है, ये लोग समझें’. बता दें, रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने 2014 में एक दूसरे से शादी की थी. दोनों की एक बेटी आदिरा है, जो 2015 में पैदा हुई थी. इससे पहले भी 2023 में रानी ने अपने मिसकैरेज के बारे में पहली बार खुलकर बात की थी. फिलहाल उनके फैंस उनकी नई फिल्म ‘मर्दानी 3’ को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे.
