10 साल से नहीं दिखाया रानी मुखर्जी ने बेटी अदिरा का चेहरा,अब बताई इसकी शॉकिंग वजह

Rani Mukerji on Not Revealing Adira Face: रानी मुखर्जी की बेटी अदिरा 10 साल की हो गई हैं.लेकिन, बीते इतने साल में एक्ट्रेस की बेटी कभी भी कैमरे के सामने नहीं दिखीं.हालांकि एक बार अदिरा का चेहरा जरूर कुछ फोटोज में कैद हुआ था लेकिन, उस बात को भी कई साल हो गए. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 10 साल तक रानी ने अपनी बेटी को क्यों लोगों से छिपाए रखा है. इस सवाल का जवाब एक्ट्रेस ने हाल ही में दिया.

क्यों अभी तक कैमरे से दूर है अदिरा?

रानी हाल ही में ANI के पॉडकास्ट में आईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने बेटी अदिरा के बारे में बात की. साथ ही बताया कि बेटी को लोगों की नजरों से अभी तक क्यों दूर रखा है.इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'हम लोगों की बेटी को लेकर सेम फिलॉसोफी है. हम चाहते थे कि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जहां उसे ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है. उसे ऐसा कभी भी फील ना हो कि कुछ खास हो रहा है.'

कोई भी चीज टेकिंग फॉर ग्रान्टेड ना ले

जब वो बड़ी हो आगे क्या करना है तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में खुद डिसाइड करे. उस वक्त वो जो भी कमाएगी तो वो उसकी मेहनत से होगा. उसे वो सब चीजें इसलिए नहीं मिले क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी फेमस हैं. उसे वो सब अपने आप कमाना हो. ताकि उसे कोई भी चीज टेकिंग फॉर ग्रान्टेड ना ले.इसके साथ ही रानी ने कहा कि अदिरा बिल्कुल अपने पिता की तरह है. उसका सोचने और समझने का तरीका भी वैसा ही है. इसलिए मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ उसे अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त करने में मदद मिलेगी.

'मर्दानी 3' में आने वाली है नजर

रानी मुखर्जी ने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा से शादी की थी. इसके बाद साल 2015 में बेटी अदिरा को जन्म दिया.हाल ही में रानी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी 'मर्दानी 3' में नजर आने वाली है. कुछ वक्त पहले ही इनकी फिल्म का ऐलान हुआ.