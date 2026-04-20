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Hindi Newsबॉलीवुडराजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च में टूटे रितेश देशमुख, पिता की याद में छलके आंसू; पति को देख जेनेलिया डिसूजा भी हुईं इमोशनल

'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च में टूटे रितेश देशमुख, पिता की याद में छलके आंसू; पति को देख जेनेलिया डिसूजा भी हुईं इमोशनल

मुंबई में फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख भावुक हो गए. मंच पर ‘छत्रपति शिवाजी महाराज’ किरदार पर बात करते हुए वह रुक गए और उनकी आंखें नम हो गईं. इस दौरान उन्होंने अपने पिता विलासराव देशमुख को याद किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:32 PM IST
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'राजा शिवाजी' के ट्रेलर लॉन्च में टूटे रितेश देशमुख, पिता की याद में छलके आंसू; पति को देख जेनेलिया डिसूजा भी हुईं इमोशनल

अभिनेता रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर सोमवार को जारी कर दिया गया. यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा है, जो मई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान फिल्म की पूरी टीम मौजूद नजर आई. इस दौरान रितेश और जेनेलिया काफी भावुक नजर आए. दोनों की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे.

ट्रेलर लॉन्च पर छलके रितेश के आंसू

भावुक रितेश ने कहा, "मैंने पहले सभी से कहा था कि अपने रुपए संभालकर रखिए. हमारे सिर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हाथ है. मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल के समय एनुअल डे के दौरान बांसुरी बजाई थी और एक राजा का रोल भी किया था. वही मेरा घर था. आज वही शिवाजी महाराज का सैनिक इस मंच पर खड़ा है. महाराज की कृपा से मुझे आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां मिल रही हैं. चाहे मंच हो, दिवाली हो, शिव जयंती हो या कोई भी नाटक-कला का रूप हो, वह इंसान बहुत भाग्यशाली होता है जिसे कोई किरदार निभाने का मौका मिलता है. मुझे यह मौका बचपन में ही मिल गया था."

उन्होंने आगे कहा, "जियो स्टूडियोज और ज्योति देशपांडे ने इस प्रोजेक्ट में पूरा जोर लगाया है. मैं उनका बहुत आभारी हूं. संजू सर का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं." अभिनेता संजय दत्त ने भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह फिल्म बहुत खास है. रितेश मेरा छोटा भाई जैसा है. मैं खुश हूं कि हमारे पिता के समय से ही हमारा परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. इस फिल्म में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. ज्योति और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद."

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अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ट्रेलर की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, "ट्रेलर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए. ज्योति, रितेश और पूरी टीम को शानदार फिल्म बनाने के लिए बधाई. इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि, एक भावना है. रीतेश, जेनेलिया और ज्योति ने जो काम किया है, वह फिल्म से कहीं बड़ा है. मैं पहले कभी मराठी सिनेमा में इतने बड़े स्तर की फिल्म नहीं देखी. पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं."

'राजा शिवाजी' का ट्रेलर लॉन्च 

भाग्यश्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देश का 'सोना' बताया. उन्होंने कहा, "ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि हम सचमुच सोना लेकर आए हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश का सोना है. आज हम उन्हें अपने घर लेकर आए हैं. जेनेलिया और रितेश का शुक्रिया. पति-पत्नी होने के साथ-साथ निर्देशक और प्रोड्यूसर की भूमिका निभाना कोई आसान बात नहीं है. वे अक्सर बहस करते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी. मुझे याद है, जब मैं राजमाता जिजाऊ का रोल कर रही थी, तो जेनेलिया खुद मेरे लिए रोटी-सब्जी लेकर आती थीं और कहती थीं –एक कौर खा लो. यही सच्चा प्यार है."

अभिनेत्री विद्या बालन ने फिल्म पर गर्व जताते हुए कहा, "जब मुझे पता चला कि रितेश छत्रपति शिवाजी महाराज पर मराठी फिल्म बना रहे हैं और उसमें संजय दत्त और रितेश जैसे कलाकार भी हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा कोई रोल नहीं हो सकता है, लेकिन रितेश मुझे एक्टर के तौर पर पसंद आए. उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और मैं फिल्म करने के लिए तुरंत तैयार हो गई. मैंने उन्हें फोन करके कहा कि मैं यह फिल्म जरूर करूंगी."

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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