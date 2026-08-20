'सीरियल किसर' इमरान हाशमी को 'आवारापन 2' में किसिंग सीन से क्यों रखा गया दूर? राइटर ने दिया जवाब

Emraan Hashmi Awarapan 2: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर एक्टर के करियर को एक और आयाम दे दिया है. साथ ही फिल्म ने एक्टर की उस पुरानी छवि को भी पीछे छोड़ दिया है, जो लंबे समय तक उनके साथ जुड़ी रही. दरअसल, एक्टर इमरान हाशमी को कभी बॉलीवुड का ‘सीरियल किसर’ कहा जाता था, लेकिन 'आवारापन 2' में उनका एक भी किसिंग सीन नहीं है. यह फिल्म उनके पुराने अंदाज से काफी अलग नजर आ रही है.
अब हाल ही में इस बारे में लेखक बिलाल सिद्दीकी ने बताया है कि ऐसा अचानक नहीं हुआ है. लेखकों ने जान-बूझकर ऐसे पल को कहानी में शामिल नहीं किया, क्योंकि यह सीक्वल में शिवम के इमोशनल सफर के खिलाफ होता.
NDTV से बात करते हुए सिद्दीकी ने बताया कि यह फैसला फिल्म बनाते समय ही लिया गया था. 2007 में रिलीज हुई ओरिजिनल 'आवारापन' में भी किसिंग सीन नहीं थे. उन्होंने कहा, 'यह सोच-समझकर लिया गया फैसला था. हां, इसलिए 'आवारापन ' में भी ऐसा नहीं था.'
हालांकि, लेखक के लिए पहली फ़िल्म से जुड़ाव बनाए रखना ही एकमात्र बात नहीं थी. 'आवारापन 2' में इमरान का किरदार शिवम, उस महिला की यादों में खोया हुआ है जिससे वह प्यार करता था और जिसे उसने खो दिया. सिर्फ़ फ़िल्म के लीड एक्टर से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करने के लिए उसे कोई रोमांटिक पल देना जबरदस्ती का काम लगता. सिद्दीकी ने कहा, 'अब जब लोगों ने फिल्म देख ली है, तो उन्हें पता चल गया होगा कि उस चीज को कहानी में डालना उस किरदार के साथ नाइंसाफ़ी होती. यह बनावटी लगता.'
सिद्दीकी ने बताया कि शिवम का अपनी गुजर चुकी प्रेमिका के साथ रिश्ता अब सिर्फ़ रोमांटिक चाहत तक सीमित नहीं है. उसकी यादें आज भी उसके जीने के तरीके और उसके फैसलों पर असर डालती हैं. उन्होंने कहा, 'एक किरदार के तौर पर शिवम अपनी गुज़र चुकी प्रेमिका को अब भी उस उंचे मुकाम पर रखता है जहां से वह कभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा.'
सिद्दीकी के मुताबिक, शिवम की ज़िंदगी में अब वह बहुत अहम हो गई हैं. उन्होंने कहा, 'वह अब सिर्फ़ उसकी प्रेमिका नहीं रही हैं. वह उसकी ताकत और एक तरह से उसे राह दिखाने वाली शक्ति बन गई हैं.'इस इमोशनल कनेक्शन का मतलब यह भी था कि कहानी में किसी और के साथ रोमांस शुरू करना शिवम की फ़ौरी प्राथमिकताओं में कभी नहीं था. लेखक ने कहा, 'उसकी प्राथमिकता जरूरी नहीं कि रोमांटिक तौर पर आगे बढ़ना हो. उसे एक बड़ी लड़ाई लड़नी है.'
शिवम का किरदार उस माहौल में जम जाने के बाद, सिद्दीकी ने कहा कि कहानी लिखते समय किसिंग सीन जोड़ने का ख्याल कभी स्वाभाविक रूप से आया ही नहीं. उन्होंने समझाया, 'मुझे लगता है कि किसिंग सीन वगैरह का ख्याल कभी आया ही नहीं क्योंकि हमें इस किरदार के साथ उस स्थिति तक पहुंचाने का कोई स्वाभाविक तरीका नहीं मिला.' फिर भी, टीम को पता था कि इमरान का नाम 2000 के दशक में बनी उनकी स्क्रीन इमेज की यादें ज़रूर ताज़ा करेगा. सिद्दीकी ने माना, 'मुझे पता है कि लोग इमरान से क्या उम्मीद करते हैं.
इमरान हाशमी की रोमांटिक-ड्रामा 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही छाई हुई है. मंगलवार को इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया. रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को भी फिल्म की कमाई में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने छठे दिन लगभग 6.75 करोड़ का सिंगल डे कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 107.50 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो इमरान हाशमी के करियर के लिए बेहद खास है.