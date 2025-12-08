सिंगर कनिका कपूर के साथ लाइव कॉन्सर्ट में बदतमीजी, फैन ने की गोद में उठाने की कोशिश; वीडियो वायरल

Kanika Kapoor grabbed on stage: कनिका कपूर के साथ जो घटना हुई उससे स्टार्स और सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
Kanika Kapoor Grabbed On Stage: मेघालय में मी'गोंग फेस्टिवल 2025 में सिंगर कनिका कपूर के शनिवार(6 दिसंबर) रात के बीच इवेंट कुछ ऐसा हुआ कि वह बुरी तरह घबरा गईं. दरअसल एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया और उनके पैर पकड़ लिए. इस घटना ने बड़े पब्लिक इवेंट्स में परफॉर्मर्स की सेफ्टी को लेकर बहस फिर से छेड़ दी है. शॉक के बावजूद कनिका कपूर गाती रहीं जबकि सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ने के लिए तुरंत स्टेज पर आ गए और उसे पकड़ा.
वीडियो देख आप भी होंगे हैरान
इस चौंकाने वाले वीडियो में कनिका कपूर मेघालय के मेगोंग फेस्टिवल में अपना लाइव परफॉर्मेंस करती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से छाए इस वीडियो में एक अनजान शख्स अचानक स्टेज पर उनके करीब आ जाता है जिसकी भनक किसी को पहले नहीं लगती है. वो स्टेज पर आते ही दौड़कर कनिका के पास पहुंचता है और उनके पैर पकड़ने लगता है और जहां-तहां उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है.
इस शख्स की शर्मनाक हरकत पर जहां वहां मौजद दर्शक दंग रह गए, वहीं बिना रुके गाती रहीं. उन्होंने इस तनाव भरे माहौल में भी अपना धैर्य बरकरार रखा और परफॉर्म करती रहीं. वीडियो को देखकरउनके इस प्रफेशनल अंदाज़ की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं सोशल मीडिया पर इ वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.
कनिका कपूर के साथ लाइव कॉन्सर्ट में बदतमीजी
सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- इस आदमी को हो क्या गया? किसी ने कहा है- ऐसे लोगों को सही सजा मिलनी चाहिए. हालाकि, काफी लोगों को ये पब्लिसिटी स्टंट भी लग रहा है. कुछ लोगों ने कहा है- मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये प्री प्लान था.
WTF Just Happened
A man Tried to Grab KanikaKapoor on Stage during her Live Performance Last nigh Shocking scary
If this can Happen to a Celebrity, Imagine the Ground Reality
She Continued her Performance Bollywood pic.twitter.com/Nd7xljsnEO
बता दें कि कनिका कपूर बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में से एक गिनी जाती हैं. लखनऊ में जन्मी और पली-बढ़ी कनिका 2012 में सिंगर बनने के लिए मुंबई आ गई थीं. उनका पहला गाना 'जुगनी जी' (2012) थो जो काफी सफल रहा. उन्होंने 'रागिनी एमएमएस 2' के हिट गाने 'बेबी डॉल' से खूब पॉप्युलैरिटी मिली जिसके बाद से पूरे देश में उनके गानों का धूम मचा गया. उनके फेमस गानो में 'चिट्टियां कलाइयां' (रॉय), 'लवली' (हैप्पी न्यू ईयर), 'कमली', 'देसी लुक', 'नाचन फर्राटे' और 'बीट पे बूटी' जैसे कई शानदार गाने हैं.
