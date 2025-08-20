47 साल की कुंवारी हसीना, बड़ी बहन स्टार तो जीजा सुपरस्टार, पर इन पर लगा फ्लॉप का ठप्पा
47 साल की कुंवारी हसीना, बड़ी बहन स्टार तो जीजा सुपरस्टार, पर इन पर लगा फ्लॉप का ठप्पा

काजोल की बहन तनीषा फिल्मों में उतना नाम नहीं कमा पाई जितना उन्होंने कमाया. एक्ट्रेस की हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट और अभी तक शादी भी नहीं की है.

 

Written By  IANS|Edited By: Shipra Saxena|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:34 PM IST
तनीषा मुखर्जी

Tanishaa Mukerji Career: तनीषा मुखर्जी का नाम बॉलीवुड की उन हसीनाओं में शुमार है जिन्होंने हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दीं. एक्ट्रेस ने हाल में हिंदी सिनेमाजगत में अपने सफर के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने जो भी काम किया है उसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है. 

सबसे कुछ सीखा

तनीषा ने कहा- 'मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, हर एक ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है. चाहे वो भावनाओं से भरी फिल्म 'टैंगो चार्ली' हो, मस्ती भरी फिल्में 'पॉपकॉर्न' या 'नील एन निक्की' या फिर कॉमेडी जैसी '123', हर फिल्म का अनुभव अलग रहा. 'सरकार' जैसी फिल्म मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, जहां मैंने राजनीति पर बनी कहानी में शानदार कलाकारों के साथ काम किया. हर फिल्म ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे अलग-अलग तरह की कहानियों का हिस्सा बनकर हमेशा अच्छा लगा.'

इन फिल्मों में किया काम

तनीषा के करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'टैंगो चार्ली' में बॉबी देओल के अपोजिट 'लच्छी' का किरदार निभाया था, जो एक साधारण और गहरी भावनाओं वाली भूमिका थी. यह फिल्म जंग और फर्ज की सच्चाइयों पर आधारित थी. 'पॉपकॉर्न...' में तनीषा ने एक कॉलेज थीम वाली फिल्म में युवा जोश को जीवंत किया था. प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में उनका चुलबुला अंदाज और बेफिक्र किरदार दर्शकों को खूब भाया. 

'मुझे माफ कर दो...'The Bads of Bollywood प्रिव्यू के दौरान क्या हुआ ऐसा, आर्यन खान से सबके सामने माफी मांफी

नहीं की अभी तक शादी

'नील एन निक्की' में तनीषा ने आधुनिक रोमांस की दुनिया में कदम रखा था.तो वहीं  'सरकार' में तनीषा ने अपनी छाप छोड़ी. इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की. जटिल कहानी और गहरे किरदारों के बीच उनकी एक्टिंग ने लोगों को इंप्रेस किया. एक्ट्रेस मराठी फिल्म Veer Murarbaji में आखिरी बार नजर आई थीं.  आपको बता दें, तनीषा सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी. इसमें अरमान कोहली संग उनके किस्से कहानी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे. तनीषा ने अभी तक शादी की नहीं की है. इनकी उम्र 47 साल है.

 

 

 

 
 

