Advertisement
trendingNow13112970
Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड के सितारों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, शबाना आजमी-अनिल कपूर से लेकर मनोज बाजपेयी तक साथ आए नजर

बॉलीवुड के सितारों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, शबाना आजमी-अनिल कपूर से लेकर मनोज बाजपेयी तक साथ आए नजर

French President Emmanuel Macron Meets Bollywood Stars: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तीन दिन के भारत दौरे पर हैं. इस बीच मंगलवार को उन्होंने मुंबई में फिल्मी सितारों से मुलाकात की.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड के सितारों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, शबाना आजमी-अनिल कपूर से लेकर मनोज बाजपेयी तक साथ आए नजर

French President Emmanuel Macron Meets Bollywood Stars:  फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने मुंबई दौरे के दौरान कई बॉलीवुड कलाकारों और फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की. इन सभी से कला और संस्कृति के बारे में चर्चा की. इन हस्तियों में शबाना आजमी के अलावा कई नामी एक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर भी नजर आए. 

बॉलीवुड सितारों संग दिखे राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बॉलीवुडकई नामचीन सितारों संग को खास मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ इसमें शबाना आजमी, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, डायरेक्टर जोया अख्तर, ऋचा चड्ढा और ग्रैमी विनर म्यूजिक कंपोजर रिकी केज शामिल थे. कई कलाकारों के साथ वह बातचीत करते दिखे. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अनिल कपूर से खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बातचीत करते हुए दिखे. बॉलीवुड स्टार्स ने इस खास मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ कई फोटोज क्लिक करवाईं, जो अ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

Image

26/11 पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

इस मुलाकात से पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों (26/11) में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे की.  बता दें कि यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा दौरा है और मुंबई में उनका पहला आधिकारिक दौरा है. इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे. फिर वो सितंबर 2023 में जी20 सम्मेलन के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे.

भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है, और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं. यह दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, पीएम मोदी और मैक्रों के बीच बातचीत में इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई तरक्की का पूरा रिव्यू शामिल होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Emmanuel Macron

Trending news

चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती