/2 मासूम, एक खौफनाक वारदात और शर्मसार हुई इंसानियत… 48 साल पुराना जख्म फिर होगा हरा, छोटे पर्दे पर नजर आएगी देश को झकझोर देने वाली घटना

इंद्रजीत सिंह ने जैसे ही कार के पास अपना स्कूटर रोका, संजय ने इंद्रजीत को अपनी खून से सनी शर्ट की ओर इशारा किया. इसी दौरान लाल बत्ती पार कर के कार भाग गई, जिसके बाद दोनों बच्चों की लाशें मिलीं. इस खौफनाक घटना को कुलजीत उर्फ ​​रंगा खुश और जसबीर सिंह उर्फ ​​बंगाली उर्फ ​​बिल्ला ने अंजाम दिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस से बचते हुए, दोनों आगरा स्टेशन के पास कालका मेल ट्रेन में चुपचाप चढ़ गए. लेकिन वो जिस डिब्बे में चढ़े थे, वो सेना का कोच था. इस दौरान जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया.