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2 मासूम, एक खौफनाक वारदात और शर्मसार हुई इंसानियत… 48 साल पुराना जख्म फिर होगा हरा, छोटे पर्दे पर नजर आएगी देश को झकझोर देने वाली घटना

1978 Horrific Incident : साल 1978 में एक ऐसी दिल दहला वाली घटना हुई, जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों के बीच डर पैदा कर दिया था. दो मासूम बच्चों की हत्या ने हर किसी के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके जवाब वो दिल्ली पुलिस और सरकार से मांग रहे थे. साथ ही, हत्यारों को पकड़ने की मांग देश के कोने-कोने से की जा रही थी. इसी सच्ची घटना पर आधारित एक सीरीज जल्द ही छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 11, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:50 PM IST
2 मासूम, एक खौफनाक वारदात और शर्मसार हुई इंसानियत… 48 साल पुराना जख्म फिर होगा हरा, छोटे पर्दे पर नजर आएगी देश को झकझोर देने वाली घटना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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