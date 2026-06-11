/2 मासूम, एक खौफनाक वारदात और शर्मसार हुई इंसानियत… 48 साल पुराना जख्म फिर होगा हरा, छोटे पर्दे पर नजर आएगी देश को झकझोर देने वाली घटना

इन दिनों देश के कोने-कोने से कई चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं. आए दिन कोई भी किसी का मर्डर, घर में चोरी, सड़क पर एक्सीडेंट और किडनैपिंग जैसी घटनाएं घट रही हैं. लेकिन आज से करीब 48 साल पहले एक ऐसी घटना घटी, जिसने न सिर्फ आसपास के लोगों को बल्कि पूरे देश की जनता के बीच एक सनसनी पैदा कर दी थी. ये घटना कोई आम हादसा नहीं था, जो कुछ दिनों तक न्यूज पेपर की हेडलाइन बनकर खत्म हो जाए. ये एक ऐसी सोची-समझी साजिश थी, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था.
साल 1978 में गीता और संजय चोपड़ा नाम के दो बच्चों की रंगा-बिल्ला नाम के शख्स ने हत्या कर दी थी. नेवी ऑफिसर के दोनों बच्चे 06:15 बजे धौला कुआं स्थित अपने घर से निकलकर ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस युवा वाणी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे. तेज बारिश के मौसम में गीता, जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी अपने भाई संजय के साथ घर से निकली थीं.
तेज बारिश और बिगड़ते मौसम के कारण दोनों भाई-बहनों ने डॉ. एमएस नंदा ने लिफ्ट ली और उन्होंने ऑफिस से कुछ दूर गोले डाकखाना पर दोनों बच्चों को उतार दिया. वहीं प्रोग्राम खत्म होने के बाद नेवी में ऑफिसर उनके पिता एमएम चोपड़ा को दोनों को रिसीव करना था. लेकिन इस दिन गीता और संजय न तो ऑफिस पहुंचे और न ही उनके पिता से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ.
दो दिन तक बच्चों का कोई भी अता-पता नहीं लगा. पुलिस, पड़ोसी, रिश्तेदार और माता-पिता सब मिलकर गीता और संजय को ढूंढ रहे थे. लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला. फिर 28 अगस्त के दिन, एक पशु चराने वाले रिज को जंगल में दो लाशें पड़ी मिलीं, जो कि गीता और संजय की थीं. जब डॉ. नंदा ने बच्चों को ऑफिस से कुछ दूर पहले छोड़ा, तो वहां से गुजरने वाली फिएट कार सवार ने उन्हें किडनैप कर लिया.
फिएट कार से गीता की चिल्लाने की आवाज सुनकर पास बनें गोल मार्केट चौराहे पर स्थित बिजली के सामान की दुकानदार ने पुलिस को फोन किया और किडनैपिंग की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और इलाके में गश्त कर रहे सभी वाहानों की अलर्ट भेजा, तभी स्कूटर सवार इंजीनियर इंद्रजीत सिंह नोआटो ने फिएट कार में दो बच्चों को चिल्लाते हुए लोहिया अस्पताल के पास देखा.
इंद्रजीत सिंह ने जैसे ही कार के पास अपना स्कूटर रोका, संजय ने इंद्रजीत को अपनी खून से सनी शर्ट की ओर इशारा किया. इसी दौरान लाल बत्ती पार कर के कार भाग गई, जिसके बाद दोनों बच्चों की लाशें मिलीं. इस खौफनाक घटना को कुलजीत उर्फ रंगा खुश और जसबीर सिंह उर्फ बंगाली उर्फ बिल्ला ने अंजाम दिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस से बचते हुए, दोनों आगरा स्टेशन के पास कालका मेल ट्रेन में चुपचाप चढ़ गए. लेकिन वो जिस डिब्बे में चढ़े थे, वो सेना का कोच था. इस दौरान जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया.
रंगा-बिल्ला ने गीता और संजय को फिरौती के लिए किडनैप किया था. लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि दोनों बहन-भाई एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं. तो पकड़े जाने के डर से रंगा और बिल्ला ने बच्चों की हत्या कर दी. वहीं हैवानियत की हद तो तब हो गई, जब हत्या से पहले दोनों ने गीता चोपड़ा के साथ बलत्कार किया. पकड़े जाने के 4 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रंगा-बिल्ला को मौत की सजा सुनाई. शर्मसार करने वाली इस घटना पर अब सीरीज ‘राख’ बनाई गई है, जो जल्दी ही छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सोनाली बेंद्रे और अली फजल नजर आएंगे.