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Hindi Newsबॉलीवुड‘सरबजीत’ के लिए खुद को दर्द में झोंक चुके थे रणदीप हुड्डा, 10 साल बाद फिर ताजा हुईं यादें

‘सरबजीत’ के लिए खुद को दर्द में झोंक चुके थे रणदीप हुड्डा, 10 साल बाद फिर ताजा हुईं यादें

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्म 'सरबजीत' के 10 साल पूरे होने की खुशी मनाई है. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के सबसे भावुक और यादगार सीन्स को शेयर किया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 20, 2026, 09:46 PM IST
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‘सरबजीत’ के लिए खुद को दर्द में झोंक चुके थे रणदीप हुड्डा, 10 साल बाद फिर ताजा हुईं यादें

रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय बच्चन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सरबजीत' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के पुराने पन्नों को दोहराया. एक्टर ने इंस्टग्राम पर फिल्म से जुड़े सीन्स पोस्ट किए, जिसमें उनके किरदार सरबजीत की जिंदगी के संघर्ष शामिल हैं. इसमें दिखाया गया है कि कैसे सरबजीत की हस्ती खेलती जिंदगी बरबाद होती जाती है.

रणदीप हुड्डा ने शेयर किया पोस्ट 

शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरु में सरबजीत अपने परिवार के साथ खुश नजर आता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वह कैसे उसे जबरदस्ती पकड़ कर पाकिस्तान जेल में कैद कर दिया जाता है और वहां उसे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. रणदीप ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "फिल्म सरबजीत के रिलीज को 10 साल पूरे."

साल 2016 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'सरबजीत' पंजाब के रहने वाले सरबजीत सिंह नामक एक भारतीय किसान की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक रात नशे की हालत में अनजाने में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच जाने पर उन्हें भारतीय जासूस मानकर जेल में डाल दिया गया था. निर्देशक ओमंग ने इस फिल्म के जरिए सभी के सामने सरबजीत की कहानी को पर्दे पर उतारा था. फिल्म को दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिला था. दर्शकों ने रणदीप हुड्डा के दमदार अभिनय (जिसके लिए उन्होंने अपना काफी वजन भी कम किया था) और ऐश्वर्या राय के काम की काफी सराहना की गई थी. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म सफल रही थी.

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सरबजीत में नजर आए थे रणदीप हुड्डा 

फिल्म में रणदीप हुड्डी ने सरबजीत की भूमिका अदा की थी, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने उनकी बहन 'दलबीर कौर' का किरदार निभाया था और ऋचा चड्ढा ने सरबजीत की पत्नी (सुखप्रीत) की भूमिका अदा की थी.

हालांकि, रणदीप हुड्डा के लिए ये किरदार बहुत महत्व रखता है. वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए सरबजीत और उनकी बहन को याद करते रहते हैं. सरबजीत की बहन दलबीर कौर, जिन्होंने अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए लंबा संघर्ष किया, वे रणदीप की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थीं और उन्हें वास्तविक भाई की तरह प्यार करती थीं और उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद रणदीप ही उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दें, जो कि अभिनेता ने किया भी था.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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