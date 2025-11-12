Advertisement
दिल्ली ब्लास्ट से बुरी तरह टूटे मीका सिंह, उठाया ये बड़ा कदम, सुनते ही फैंस के भी बोले- ‘पाजी को सैल्यूट...’

Mika Singh Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए दर्दनाक कार धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इस घटना के बाद सिंगर मीका सिंह ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:43 AM IST
दिल्ली ब्लास्ट से बुरी तरह टूटे मीका सिंह, उठाया ये बड़ा कदम
Mika Singh Cancels Delhi Show: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए दर्दनाक कार धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इस घटना के बाद सिंगर मीका सिंह ने दिल्ली के सोहो क्लब में होने वाला अपना शो कैंसिल कर दिया. सोशल मीडिया पर जब खबर फैली तो मीका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हाथ जोड़ने वाला और दिल पर पट्टी वाला इमोजी शेयर कर पीड़ितों के लिए संवेदना जताई. 

उन्होंने लिखा कि ऐसे वक्त में ऐसे शोज या खुशी मनाना ठीक नहीं है. मीका की ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस उनके इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर उनको सैल्यूट कर रहे हैं. इतना नही नहीं, इस धमाके का असर बॉलीवुड पर भी पड़ा है. रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर लॉन्च जो 12 नवंबर को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होना था, अब पोस्टपोन कर दिया गया है. 

‘धुरंधर’ का ट्रेलर लॉन्च भी हुआ रद्द

मेकर्स ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, ‘दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के लिए सम्मान जताते हुए ट्रेलर लॉन्च स्थगित किया गया है’. उन्होंने कहा कि नई तारीख जल्द बताई जाएगी. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी. वहीं, अगर दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो धमाका सोमवार शाम हुआ. 

अब कैसी है धर्मेंद्र की हालत? अस्पताल पहुंचे आमिर खान, बेटे सनी देओल ने लोगों से की अपील, बोले- ‘प्लीज आप लोग...’

पुलिस ने तीन डॉक्टरों को किया गिरफ्तार

जब हरियाणा नंबर की एक कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी थी और अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में कई लोग घायल हुए. गृह मंत्रालय ने इस धमाके के बाद देशभर के बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं. जांच में पता चला है कि इस घटना के तार जम्मू-कश्मीर से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस ने तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम डॉ. अदील अहमद राथर (काजीगुंड), डॉ. मुझम्मिल अहमद गनई (पुलवामा) और डॉ. शाहीन सईद बताए गए हैं. 

मामले की सख्ती से चल रही जांच 

इन तीनों पर कश्मीर-फरीदाबाद-दिल्ली आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है. इसके अलावा दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें तारिक अहमद डार (संबूरा, पुलवामा) और एक शख्स उमर उर्फ आमिर शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि तारिक ने ही वो कार उमर को सौंपी थी. फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है. जांच से जुड़े अधिकारी ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार कहां से लाई गई और विस्फोटक सामग्री उसमें कैसे रखी गई थी.

