48 की उम्र में एक्टर ने 12 साल छोटी एक्ट्रेस संग की सगाई, सालों से एक-दूसरे को कर रहे थे डेट, फैंस दे रहे बधाई

Actor Vishal Engagement: हम यहां तमिल एक्टर विशाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इसी साल मई में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वे साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस साई धनशिका के साथ रिश्ते में हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं. जैसे ही ये खबर सामने आई, उनके फैंस के बीच सनसनी के साथ-साथ खुशी की लहर दौड़ गई. फैंस दोनों की शादी का इंतजार करने लगे. इसी बीच विशाल ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया.

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनकी और साई की सगाई की तस्वीरें हैं. जी हां, कपल ने सगाई कर रही हैं. इन तस्वीरों में वे अपने परिवार के साथ पोज देते और एक दूसरे को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं. इन फोटोज को देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हर कोई उनको शुभकामनाएं दे रहा है. खास बात ये है कि विशाल और साई की उम्र में 12 साल का अंतर है, लेकिन दोनों के बीच गहरा रिश्ता है.

विशाल-साई धनशिका ने कर ली सगाई

सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए विशाल ने लिखा कि दुनिया भर से उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिल रहे हैं. उन्होंने सभी फैंस और करीबियों का धन्यवाद भी किया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साई धनशिका के साथ हुई इस सगाई की खुशी को आप सबके साथ साझा करके वे बेहद खुश हैं. सगाई की तस्वीरों में विशाल और धनशिका अपने परिवार के साथ नजर आए. विशाल ने अपनी सगाई की अंगूठी की फोटो भी शेयर की है.

15 साल के एक दूसरे को जानते हैं

जब दोनों ने पहली बार अपने रिश्ते का खुलासा किया था, तब साई धनशिका ने कहा था कि वे विशाल को 15 साल से जानती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि मुश्किल समय में विशाल हमेशा उनके साथ खड़े रहे, इसलिए उनका रिश्ता और भी मजबूत है. वहीं, विशाल ने भी अपने दिल की बात फैंस से शेयर की थी. उन्होंने कहा था कि साई धनशिका को पार्टनर के रूप में पाना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. वे खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें ऐसा साथी मिला और इसके लिए वे भगवान का धन्यवाद करते हैं.

अब फैंस शादी का कर रहे ऐलान

दोनों का रिश्ता सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और भरोसे पर भी टिका है, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो रहे हैं. फिलहाल, विशाल और साई धनशिका ने शादी की तारीख का ऐलान नहीं किया. खबरों की मानें तो उनकी शादी भी बेहद प्राइवेट होगी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे. काम की बात करें तो विशाल इन दिनों अपनी 35वीं फिल्म 'मगुडम' की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन रवि अरासु कर रहे हैं और इसमें दुशारा विजयन, योगी बाबू और अंजलि जैसे सितारे भी दिखाई देंगे.