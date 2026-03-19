'टेंशन वाली शादी से अच्छा है अकेले रहना...'48 साल की उम्र में कुंवारी हैं दिव्या दत्ता, बोलीं- ये किसी भी चीज का लाइसेंस नहीं

48 साल की दिव्या दत्ता ने अभी तक शादी नहीं की है. उन्होंने शादी को लेकर बात करते हुए कहा कि मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगी. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.
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Divya Dutta on Wedding: 30 साल से अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में दिव्या दत्ता बसी हुई हैं. इन्होंने अपने करियर में 70 से ज्यादा मूवीज में काम किया और कुछ किरदार तो जैसे अमर हो गए. लेकिन, सवाल ये उठता है कि आखिर इस हसीना ने अभी तक शादी क्यों नहीं की. इसका जवाब हाल ही में एक्ट्रेस ने दिया.
सही रीजन से शादी करना जरूरी
दिव्या ऑनस्क्रीन तो कई बार बहू, किसी की वाइफ और मां को रोल निभा चुकी हैं. लेकिन, रियल लाइफ में वो अभी तक इनमें से एक भी रिश्ते में बंधी नहीं हैं. ऐसे में 'चिरैया' एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने शादी को लेकर बात करते हुए हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'आपको सही कारणों की वजह से शादी करना चाहिए. सीरियसली कहूं तो शादी एक ऐसी संस्था है जिसमें दो लोगों का साथ होना और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना जरूरी है. अगर मुझे ये बात सही नहीं लगती तो मैं शादी नहीं करूंगी.'
अकेले रहना पसंद करूंगी
एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'उथल पुथल भरी या टेंशन वाली शादी से अच्छा मैं खुशी-खुशी अकेले रहना पसंद करूंगी. इसमें क्या बुराई है. मुझे बस लगता है कि मैं अभी उस मुकाम पर हूं जहां मुझे साथ की जरूरत है शादी की नहीं. ये मेरी पसंद है और यही सच है. हालांकि एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि शादी कभी भी नहीं करना चाहिए. मैंने हमेशा लाइफ में ये सीखा है कि किसी भी चीज के लिए नहीं...नहीं करना चाहिए. लेकिन, ये मेरी स्थिति है. दिव्या ने कहा कि लोगों को लगता है कि एक सलमान और एक मेरी शादी अब करवा देनी चाहिए. पर पता नहीं क्यों. मैंने कई बार जवाब में कहा है कि ठीक है भाई करवा दो मेरी शादी.'
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शादी लाइसेंस नहीं
दिव्या दत्ता हाल ही में 'चिरैया' फिल्म में नजर आई हैं. ये फिल्म मैरिटल रेप पर बेस्ड है. इस टॉपिक पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'ये मूवी इस बारे में है कि आप अपने पार्टनर की रस्पेक्ट कैसे करते हैं. शादी किसी भी चीज का कोई लाइसेंस नहीं है. मुझे लगता है कि जब आप दोस्तों की तरह आगे बढ़ते हैं तो ये बेहतरीन होता है. किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि ये ना करें वो ना करें. आपको शादी के लिए जरूरी चीजें करनी चाहिए. लेकिन, इसे करने का तरीका सही होना चाहिए. सहमति जरूरी है.'
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