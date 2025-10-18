Advertisement
Oct 18, 2025
शरीर पर 119 टांके, लेकिन नहीं किया डुप्लिकेट का इस्तेमाल; साउथ के इस एक्टर ने किया बड़ा खुलासा

तमिल सिनेमा में एक्शन के लिए खास पहचान बना चुके अभिनेता विशाल ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके चाहने वाले हैरान भी हैं और गर्वित भी.  अपनी फिल्मों में दमदार स्टंट खुद करने वाले विशाल ने कहा है कि उन्होंने अब तक किसी भी एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया और इसी जुनून के चलते आज उनके शरीर पर 119 टांकों के निशान हैं.

शरीर पर 119 टांके

विशाल ने इस खुलासे के साथ ही अपने अपकमिंग पॉडकास्ट 'योर्स फ्रैंकली विशाल' का प्रोमो भी जारी किया है, जिसमें वह कई मुद्दों पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं. इसी प्रोमो के दौरान उन्होंने कहा, ''अब तक मैंने किसी डुप्लिकेट को नहीं देखा. 119 टांके हैं मेरे शरीर पर और अभी भी जुड़ते जा रहे हैं.''

एक्शन से भरपूर भूमिकाओं के लिए मशहूर विशाल ने न केवल फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी बहादुरी और मेहनत की मिसाल पेश की है. तमिल इंडस्ट्री में उन्हें 'मास हीरो' के रूप में देखा जाता है. वह अपने स्टंट खुद करना पसंद करते हैं और इसे लेकर उनमें पूरा आत्मविश्वास है.

हाल ही में विशाल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 21 साल पूरे होने का जश्न मनाया. उन्होंने इस मौके पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अपने फैन्स, दोस्तों और पूरे फिल्म जगत का आभार जताया. उन्होंने बताया कि उनकी पहली फिल्म 'चेल्लामे' 10 सितंबर 2004 को रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक वे इस सफर में लगातार मेहनत कर रहे हैं.

साउथ के इस एक्टर ने किया बड़ा खुलासा

उन्होंने अपने दिल की बात साझा करते हुए लिखा, ''मैं इस इंडस्ट्री में सहायक निर्देशक बनने आया था, लेकिन आपके प्यार और भरोसे ने मुझे एक अभिनेता बना दिया. आपके प्यार ने मुझे जिंदा रखा है.''

विशाल ने यह भी साफ किया कि वह अपनी सफलता को सिर्फ अपनी जीत नहीं मानते, बल्कि इसे उन सभी लोगों की मेहनत का नतीजा मानते हैं जिन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया. उन्होंने कहा, "यह मेरी नहीं, हमारी सफलता है." उन्होंने अपने निर्देशकों, निर्माताओं, तकनीशियनों, संगीतकारों, गीतकारों, सह-कलाकारों, थिएटर मालिकों, वितरकों और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया.

